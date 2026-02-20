Mega-Autobahn kommt: Herzegowina rüstet sich für Großprojekt

Ein Großprojekt nimmt Fahrt auf: Die Adriatisch-Ionische Autobahn rückt der Herzegowina ein Stück näher.

In der Stadtverwaltung von Stolac fand am Donnerstag ein Arbeitstreffen zwischen Bürgermeister Stjepan Boskovic und Vertretern des öffentlichen Unternehmens JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar statt. Im Mittelpunkt stand die Umsetzung des Bauprojekts für die Adriatisch-Ionische Autobahn in Bosnien und Herzegowina – konkret der Abschnitt Pocitelj–Stolac. Beide Seiten bekräftigten ihren Willen zur engen Zusammenarbeit, um eines der bedeutendsten Infrastrukturvorhaben der Herzegowina zügig voranzutreiben.

⇢ Goldgrube Balkan: Amerikaner wollen Bosnien aus dem Stillstand holen



Beteiligte Vertreter

Auf Seiten von JP Autoceste FBiH nahmen an dem Treffen teil: Mirnesa Agic, Geschäftsführerin für allgemeine, Personal- und Rechtsangelegenheiten, Nelis Maksumic, stellvertretende Geschäftsführerin für bereichsübergreifende Zusammenarbeit, Vedad Arnautovic, Leiter des Referats für Immobilien- und Rechtsangelegenheiten, Marin Simunovic, Leiter der Abteilung für Immobilienenteignung, sowie Emman Zisko als Fachreferent für Immobilienrecht.

Erörtert wurden mögliche Kooperationsmodelle mit der Lokalgemeinde, der zeitliche Rahmen für die einvernehmliche Immobilienbeschaffung sowie konkrete nächste Schritte zur Beschleunigung der Projektumsetzung. Besonderes Gewicht legten die Beteiligten auf eine transparente Kommunikation mit den betroffenen Grundeigentümern und einen reibungslosen Informationsaustausch zwischen dem Unternehmen und der Stadtverwaltung.

Rechtlicher Rahmen

Laut Mitteilung der Stadtverwaltung wurde das Treffen im Einklang mit einem Beschluss der Regierung der Föderation Bosnien und Herzegowina organisiert, mit dem das öffentliche Interesse am Bau des betreffenden Autobahnabschnitts festgestellt worden war.

Unmittelbarer Anlass war die Veröffentlichung einer öffentlichen Ausschreibung von JP Autoceste FBiH zur einvernehmlichen Beschaffung von Liegenschaften im Gebiet der Städte Stolac und Capljina.