Goldgrube Balkan: Amerikaner wollen Bosnien aus dem Stillstand holen

Statt kleiner Teilprojekte setzen US-Investoren auf strategische Großvorhaben in Bosnien und Herzegowina – mit Milliardenpotenzial und politischer Hebelwirkung.

Wirtschaftlicher Wendepunkt

Für Bosnien und Herzegowina (BiH) zeichnet sich ein wirtschaftlicher Wendepunkt ab. Amerikanische Großinvestitionen könnten dem Land jenen Entwicklungsschub verleihen, auf den es seit Jahren wartet. Der entscheidende Unterschied zum bisherigen Vorgehen: Statt kleinteiliger Projekte mit überschaubarem Nutzen stehen nun strategische Großvorhaben im Fokus, die das Wirtschaftswachstum nachhaltig ankurbeln sollen.

Die Entwicklungsbilanz des Landes ist ernüchternd – nicht nur wegen des langsamen Tempos, sondern vor allem aufgrund fehlender strategischer Konzepte. Besonders augenfällig wird dies beim Autobahnbau. Anstelle zusammenhängender Streckenabschnitte entstehen seit Jahren isolierte Teilstücke in mühsamen Verfahren. So werden derzeit zwischen Zenica und Zepce vier separate Abschnitte mit insgesamt nur 20 Kilometern Länge gebaut – ein Projekt, das sich über Jahre hinzieht und regelmäßig die Zeitpläne sprengt.

Die amerikanischen Investoren verfolgen einen grundlegend anderen Ansatz. Sie planen Projekte mit beträchtlichem Investitionsvolumen, die innerhalb weniger Jahre abgeschlossen werden sollen. Diese Herangehensweise könnte die Entwicklung des Landes massiv beschleunigen, besonders in den Schlüsselbereichen Infrastruktur und Energie. Im Gegensatz zur bisherigen Praxis befürworten die US-Investoren den Bau ganzer Autobahnabschnitte von bis zu 100 Kilometern Länge mit beschleunigten Planungs- und Umsetzungsverfahren – sodass komplette Strecken in nur wenigen Jahren fertiggestellt werden können.

⇢ Über eine Milliarde KM: Wer schnappt sich Bosniens größten Energie-Deal?



Energiesektor im Wandel

Auch im Energiesektor zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab. Geplant sind eine große Gaspipeline und drei Gaskraftwerke, die zusammen fast die Hälfte des aktuellen Strombedarfs in BiH decken könnten. Das Besondere: Die Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro sollen binnen zwei bis drei Jahren realisiert werden.

Die zügige Umsetzung solcher Großinvestitionen würde das Bruttoinlandsprodukt spürbar steigern und BiH helfen, den wirtschaftlichen Anschluss an die Nachbarländer zu finden. Doch die amerikanischen Investoren bringen mehr als nur Kapital ins Land. Mindestens ebenso wertvoll ist ihre politische und wirtschaftliche Hebelwirkung, die die Zusammenarbeit zwischen den lokalen Akteuren fördern und bei der Lösung vermeintlich unlösbarer Probleme helfen kann – etwa bei der seit Jahren blockierten Frage des Staatseigentums.

Die integrative Kraft der US-Projekte zeigt sich bereits. In kürzester Zeit wurde der langjährige Konflikt innerhalb der Föderation BiH bezüglich der Pipeline nach Kroatien und der Rolle von BH-Gas gelöst – ein Thema, das jahrelang festgefahren war. Zudem erfordern die amerikanischen Vorhaben die volle Kooperation der Republika Srpska. Nach den bisherigen Signalen scheint auch von dieser Seite kein grundsätzlicher Widerstand zu erwarten. Die Südliche Interkonnektions-Pipeline könnte beispielsweise bis nach Banja Luka verlängert werden, was auch dieser Entität die Gasversorgung sichern würde.

⇢ Milliarden-Poker um Bosniens größte Gaspipeline entbrannt



Politische Blockaden

Ähnliches gilt für die Adriatisch-Ionische Autobahn, für die der US-Konzern Bechtel Interesse bekundet hat und die durch beide Entitäten führen würde. Ohne aktive Zusammenarbeit aller Regierungsebenen, einschließlich der Republika Srpska, wäre ein solches Projekt undenkbar. Hervorzuheben ist auch, dass die Umsetzung dieser Vorhaben ohne eine Lösung der Eigentumsfrage bei Staats- und Militärbesitz nicht möglich ist. Derzeit stehen wegen politischer Auseinandersetzungen zu diesem Thema einzelne Autobahnabschnitte bei Mostar still – ebenso wie andere Infrastrukturprojekte, die aus ähnlichen Gründen blockiert sind und der heimischen Wirtschaft erheblichen Schaden zufügen.

Eines der Projekte, an denen Bechtel Interesse zeigt, ist ausgerechnet die Autobahn von Konjic bis zur südlichen Ausfahrt von Mostar. Bei einer ernsthaften Beteiligung amerikanischen Kapitals dürfte zusätzlicher Druck entstehen, diese Fragen endlich zu lösen – idealerweise nicht nur für einzelne Projekte, sondern systematisch für ganz BiH.

Großes Investitionskapital, beschleunigte Verfahren, aktive Zusammenarbeit aller Beteiligten und der Abbau bürokratischer Hürden – das ist das Potenzial, das amerikanische Investitionen nach Bosnien und Herzegowina bringen. Warren Buffett brachte es einmal auf den Punkt: „Chancen kommen selten. Wenn Gold vom Himmel fällt, halte einen Eimer darunter, nicht einen Fingerhut.“

Für Bosnien und Herzegowina hat sich jetzt genau solch eine Chance eröffnet – sie muss rasch und vollumfänglich genutzt werden, um endlich den lange ersehnten wirtschaftlichen Aufschwung einzuleiten.