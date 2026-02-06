Schockiert im Mannschaftsraum: Trainer flutete Taktik-Videos mit Porno-Szenen

Der spanische Fußballer Keko Gontan hat mit einer pikanten Enthüllung aus seiner Vergangenheit für Aufsehen in der Fußballwelt gesorgt. In einem Podcast packte der ehemalige Profi über die höchst unkonventionellen Motivationsmethoden seines früheren Trainers Juan Ignacio Martinez aus.

Während seiner Zeit beim spanischen Zweitligisten FC Cartagena in der Saison 2010/11 griff der Coach zu einem äußerst ungewöhnlichen Trick, um die Konzentration seiner Mannschaft bei Videoanalysen aufrechtzuerhalten.

Nach Gontans Schilderung streute Martinez regelmäßig kurze pornografische Sequenzen zwischen die taktischen Spielszenen. „Wir standen da wie die Erdmännchen. Er hat es alle vier oder fünf Minuten gemacht – und wir haben alle nur gewartet: Was kommt jetzt, was kommt jetzt?“, berichtete der Spieler. Die nur wenige Sekunden dauernden Einspieler verfehlten ihre Wirkung offenbar nicht – die Aufmerksamkeit der Profis war dem Spieler zufolge jederzeit garantiert. Gontans Resümee fiel eindeutig aus: „Ich habe so etwas nie wieder erlebt – aber die Idee war brutal.“

Martinez‘ Karriereweg

Die kuriose Episode ereignete sich beim FC Cartagena vor mehr als einem Jahrzehnt, als Videoanalysen im Profifußball noch nicht den heutigen technischen Standard erreicht hatten. Für die Karriere von Trainer Martinez hatte seine unorthodoxe Methode jedenfalls keine negativen Folgen. Nach seiner Station in Cartagena betreute der Spanier mehrere renommierte Erstligaklubs in seiner Heimat, darunter UD Levante, Real Valladolid und UD Almeria.

Zuletzt stand der mittlerweile 61-jährige Coach beim iranischen Klub Foolad FC an der Seitenlinie, ist jedoch seit Februar 2024 ohne Verein.