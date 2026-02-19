Kein großes Finale geplant: So unspektakulär sollen die Simpsons enden

Die gelbe Kultfamilie feiert ihren 800. Geburtstag – und schon jetzt steht fest: Wenn die Simpsons irgendwann enden, wird es keinen großen Knall geben.

Die Kult-Animationsserie „Die Simpsons“ erreichte am vergangenen Sonntag einen bemerkenswerten Meilenstein mit der Ausstrahlung ihrer 800. Episode. Seit dem Serienstart im Jahr 1989 hat sich die Produktion zu einem festen Bestandteil der Popkultur entwickelt. Obwohl die Serie damit nicht in der Spitzengruppe der episodenreichsten TV-Formate landet – diese Ehre gebührt dem „Sandmännchen“ – bleibt ihr kultureller Einfluss unbestritten.

Eine Schlüsselfigur hinter dem anhaltenden Erfolg ist Matt Selman. Der amerikanische Autor und Produzent prägt seit 27 Staffeln maßgeblich den Charakter der Serie und zeichnete für zahlreiche Episoden sowie den Kinofilm verantwortlich. In einem Gespräch mit dem Fachmagazin „The Wrap“ äußerte sich Selman nun zur Zukunftsperspektive der gelben Zeichentrickfamilie.

Anhänger der Serie können aufatmen: Eine Einstellung der Produktion steht aktuell nicht zur Debatte. Dennoch beschäftigt man sich im Kreativteam bereits mit Überlegungen zu einem würdigen Serienabschluss. Dies erscheint angesichts zahlreicher prominenter Negativbeispiele durchaus sinnvoll – man denke nur an die heftig kritisierte Schlussphase von „Game of Thrones“.

Selmans Finale-Vision

Der häufigste Kritikpunkt an missglückten Serienfinalen ist meist ihre übertriebene Ambition. Bei den „Simpsons“ droht diese Gefahr offenbar nicht. Selman erklärt den Ansatz unmissverständlich: „Die Serie soll sich nicht verändern. Die Charaktere werden jede Woche zurückgesetzt.“ Es ist wie ‚Und täglich grüßt das Murmeltier‘, aber sie wissen es nicht. Falls die Show jemals enden sollte, wird es kein Finale geben. Nur eine normale Episode mit der Familie.

Bemerkenswert an diesem Konzept ist die bewusste Entscheidung gegen ein spektakuläres Finale zugunsten einer typischen Episode. Für aufmerksame Zuschauer würde es lediglich einige versteckte Anspielungen geben.

Da ein Serienende jedoch aktuell nicht zur Diskussion steht, dürfen sich Fans auf zahlreiche weitere Abenteuer der Familie Simpson freuen.