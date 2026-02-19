Nach Pyro-Skandal: Rapid verbannt die eigenen Fans

Nach Böller-Eklat im Wiener Derby zieht Rapid drastische Konsequenzen: Die Hütteldorfer verzichten für mindestens drei Jahre auf Auswärtstickets bei der Austria.

Die Wiener Austria setzte sich im 348. Wiener Derby gegen die Hütteldorfer am Sonntag mit 2:0 durch. Bereits davor haben die Hütteldorfer eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen. Rapid Wien wird zumindest drei Jahre lang auf Auswärtstickets beim Wiener Derby in Wien-Favoriten verzichten. Das gab der Klub am Donnerstag am Rande eines Medientermins bekannt. Weiters werde das laufende Verfahren vor dem Bundesliga-Senat nicht kommentiert.

Das Frustpotenzial beim Rapid-Anhang stieg immer weiter. Und entlud sich in der 89. Minute dann auf eine nicht zu akzeptierende Art und Weise. Aus dem Gästeblock der Generali Arena segelten Böller auf den Rasen und auf andere Tribünenabschnitte. Das Spiel war wenige Minuten vor dem Spielende am Rande des Abbruchs.

⇢ Pyro-Wahnsinn beim Derby: Rapid zittert vor Hammer-Strafe (VIDEOS)



Drohende Konsequenzen

Rapid Wien war auf Bewährung, deshalb droht eine Bundesliga-Strafe schlagend zu werden. Rapid könnte im eigenen Stadion die Fansektoren, also den Block West und Bereiche auf der gegenüber liegenden Seite, bei drei Schlagerspielen sperren müssen. Darüber hinaus droht eine neuerliche Strafe, die durchaus hart ausfallen könnte, die Rapid-Fans sind schließlich Wiederholungstäter. Das Verfahren vor dem Bundesliga-Senat steigt am Montag.

Jahrelange Sperre

Damit wird der Auswärtssektor der Generali Arena in Wien-Favoriten jahrelang nicht mit Rapid-Fans besetzt sein. Es werden frühestens in der Saison 2028/29 wieder Hütteldorfer Auswärtsfans bei Wiener Derbys dabei sein. Die Austria Wien hatte zuletzt den Zugang zu sämtlichen Stadionbereichen, mit Ausnahme des Auswärtssektors, mit Kleidungsstücken und Fanartikeln des grün-weißen Rivalen verboten.