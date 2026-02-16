Pyro-Wahnsinn beim Derby: Rapid zittert vor Hammer-Strafe (VIDEOS)

Nach dem Wiener Derby droht Rapid eine empfindliche Strafe. Die Vorfälle im Stadion könnten weitreichende Konsequenzen haben – Spieler und Verantwortliche sind alarmiert.

Nach den Derby-Vorfällen im September 2024 schwebt über Rapid Wien das Damoklesschwert einer empfindlichen Strafe. Die Wiener wurden mit einer bis zum 1. Oktober dieses Jahres bedingten Heimfansektorsperre belegt, zudem droht eine Sperre von drei gegenüberliegenden Sektoren für drei Partien. Diese Sanktion greift allerdings nur bei Heimspielen gegen die Austria Wien, Sturm Graz, den LASK und Red Bull Salzburg. Sollte die Strafe tatsächlich vollzogen werden, müsste die Begegnung Rapid gegen Salzburg am 8. März in einem teilweise leeren Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf ausgetragen werden.

Zusätzlich könnten weitere Konsequenzen wie Geldstrafen auf den Verein zukommen. Die Bundesliga wird sich voraussichtlich bereits am Montag mit den jüngsten Ausschreitungen befassen.

Klare Reaktionen

Ein Sprecher von Rapid stellte unmissverständlich klar, dass es nicht hinnehmbar sei, wenn Stadionbesucher durch Böller oder ähnliche Gegenstände gefährdet würden. Man hoffe inständig, dass niemand zu Schaden gekommen sei. Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup bezog nach der Partie deutlich Stellung: „Es sind Kinder im Stadion, es sind Eltern im Stadion. Das Letzte, was wir tun sollten, ist ein Spiel zu spielen, wo es nicht sicher ist für sie, im Stadion zu sein.“

Der Däne zeigte zwar Verständnis für den Unmut der eigenen Anhänger, stellte jedoch klar: „Aber natürlich darf sich die Frustration nicht so zeigen wie heute am Ende des Spiels.“

Austria-Stimmen

Der Kapitän der Austria Wien, Manfred Fischer, fand für die Ereignisse nur bedauernde Worte: „Einfach traurig. Am meisten tut es mir für die Familien leid, die da betroffen waren. Die von Raketen oder Böllern getroffen wurden.“ Eigentlich seien die Derbys für die Mannschaft die Saisonhöhepunkte. „Jetzt wird es wieder irgendwelche Konsequenzen geben. Das ist einfach schade, für den Sport und den Wiener Fußball.“

Torschütze Johannes Eggestein pflichtete ihm bei: „Solche Szenen sind einfach schade für den Sport. Für uns Spieler gilt es, einfach Ruhe zu bewahren und sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren. Ich fand es auch wichtig, das Spiel zu Ende zu spielen, weil das hat die Mannschaft heute auch verdient.“