Eisenstange statt Schulbank: Jugendgang knackt Zigaretten-Automaten

Vier Jugendliche haben in Hartberg (Steiermark) mutmaßlich Zigarettenautomaten aufgebrochen und dabei Tabakwaren im Wert von etwa 1.000 Euro erbeutet. Mit einer Eisenstange sollen sie vergangene Woche die Scheiben von zwei Automaten eingeschlagen haben. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Die Entdeckung der Tat erfolgte zufällig während einer Suchaktion nach einer vermissten Schülerin. Polizeibeamte trafen am Hartberger Bahnhof auf die Gruppe Jugendlicher, wobei einer der Beteiligten versuchte, einen Müllsack hinter einem Fahrzeug zu verstecken. Bei der anschließenden Befragung stellten die Beamten fest, dass sich in dem Sack Diebesgut befand.

Umfangreiche Beute

Der Inhalt des Müllsacks umfasste rund 100 Packungen Zigaretten sowie E-Zigaretten und Nikotinbeutel. Nach Erkenntnissen der Ermittler stammen die Waren aus Einbrüchen, die am 11. Februar verübt wurden. Bei den Taten wurden die Automaten mit einer Eisenstange aufgebrochen.

Anzeige erstattet

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei weibliche und zwei männliche Jugendliche zwischen 15 und 16 Jahren. Ein 15-jähriger Verdächtiger legte ein umfassendes Geständnis ab. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete an, dass alle vier Jugendlichen auf freiem Fuß angezeigt werden.