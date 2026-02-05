Dunkelhäutige „Helena“: Elon Musk entfacht Online-Debatte über Film-Casting

Homers „Odyssee“ wird zum Schauplatz moderner Kulturkämpfe. Während Lupita Nyong’os mögliche Besetzung als Helena rechte Empörung auslöst, bleibt Matt Damons Rolle unkommentiert.

Im Netz entbrennt derzeit eine erbitterte Debatte über Christopher Nolans kommende Verfilmung von Homers „Odyssee“. Auslöser ist die Beteiligung der Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong’o, gegen die aus rechten Kreisen massive Anfeindungen laut werden. Selbst Tech-Unternehmer Elon Musk mischte sich ein und warf dem Regisseur vor, „seinen Anstand verloren“ zu haben – offenbar weil Nolan es wagen könnte, die mythische Helena nicht mit einer weißen Blondine zu besetzen, wie es etwa 2004 in „Troja“ mit Diane Kruger geschah.

„Dass Helena in der antiken Vorstellung schwarz war, ist unwahrscheinlich“, erläutert Katharina Wesselmann, Professorin für Klassische Philologie an der Universität Potsdam. „Aber genauso unwahrscheinlich ist, dass sie so blond war wie Diane Kruger.“ Die gegenwärtige Kontroverse um Nyong’o bezeichnet Wesselmann als „eindeutig rassistisch und auch uninformiert“ – zumal frühere Besetzungen mit weißen Blondinen kaum Kritik hervorriefen.

Der Vorwurf mangelnder Werktreue bei Literaturverfilmungen ist keineswegs neu. Besonders abwertend fallen die Reaktionen jedoch aus, wenn Schwarze oder andere People of Colour Figuren verkörpern, die im kollektiven Gedächtnis als weiß verankert sind. Ähnliche rassistische Hetzkampagnen richteten sich jüngst gegen Disney-Neuverfilmungen, in denen die Hauptrollen mit der schwarzen Sängerin Halle Bailey („Arielle“) oder der US-Amerikanerin mit lateinamerikanischen Wurzeln Rachel Zegler („Schneewittchen“) besetzt wurden.

Parallel sorgt die bevorstehende Verfilmung von Emily Brontës „Wuthering Heights“ für Diskussionen. Hier übernimmt der weiße Darsteller Jacob Elordi die Rolle des Heathcliff, was Brontë-Kenner scharf kritisieren. Denn die Romanfigur, die als „dunkelhäutig“ beschrieben wird, sei aufgrund ihrer Herkunft im Buch rassistischen Anfeindungen ausgesetzt.

Helenas wahre Geschichte

Um auf Helena zurückzukommen: Ihretwegen sollen dem Mythos nach 1.000 griechische Schiffe in See gestochen sein, um gegen Troja Krieg zu führen, nachdem der trojanische Prinz Paris die spartanische Königin entführt hatte. Historisch belegt sind diese Erzählungen nicht. „Die Fiktionalität der Figuren erlaubt alles“, betont Wesselmann. Helena sei eine vollständig erfundene Gestalt. „Mit ihr darf man machen, was man will.“

Wer in Homers Werken nach ausführlichen Beschreibungen von Helenas Schönheit sucht, wird enttäuscht. Lediglich vereinzelte Attribute wie „weißarmig“ und „schön“ sind überliefert. Von „blond“ ist nirgends die Rede. „Das sind generische Beiwörter und teils metrische Füllwörter, aber keine verlässlichen ethnischen Merkmale“, erläutert Wesselmann. Allerdings habe es auch in der Antike durchaus Präferenzen für hellhäutige Frauen gegeben.

Wandelbare Darstellungen

Homer lässt vieles offen, was über die Jahrhunderte mit den jeweiligen Zeitgeistvorstellungen gefüllt wurde: Auf antiken griechischen Vasen erscheint Helena schwarzhaarig, ein kürzlich entdecktes Fresko in Pompeji zeigt sie rothaarig. In antiken Tragödienaufführungen wurde sie vorwiegend von Männern dargestellt. Der italienische Künstler Guido Reni malte sie als Brünette, der Engländer Frederick Sandys als viktorianische Rothaarige.

Einmal verkörperte Filmlegende Elizabeth Taylor in „Doktor Faustus“ eine dämonisch-dunkle Interpretation. Ein andermal stand die schwarze Künstlerin Eartha Kitt 1950 in Orson Welles‘ „Faust“-Inszenierung als Helena auf der Bühne. Damals erntete sie Begeisterungsstürme – auch in Deutschland. Man war schon einmal weiter.

„Die ‚Odyssee‘ entstand über Generationen hinweg“, erklärte Homer-Übersetzer Daniel Mendelsohn kürzlich der britischen „Times“. An einer historisch exakten filmischen Umsetzung von Kleidung, Waffen, Frisuren oder Schiffen sei er nicht interessiert. „Sich über ihre Genauigkeit zu beschweren, zeugt von einem tiefen Unverständnis für das Werk“, so Mendelsohn. Altphilologin Wesselmann kann diese Position nachvollziehen, gibt jedoch zu bedenken, „dass es genauso Tradition hat, im Troja-Mythos nach historischer Wahrheit zu suchen“.

Was Persönlichkeiten wie Elon Musk in dieser Debatte offenbar nicht stört: dass die Rolle des fiktiven griechischen Helden Odysseus, der vor mehr als drei Jahrtausenden auf Ithaka gelebt haben soll, von einem 1970 in England geborenen US-Schauspieler übernommen wird.

Über Matt Damon wird kein Urteil gefällt. Er ist weiß.