Traumhaus an der Adria? Alles, was Sie über Immobilienkauf wissen müssen!

Traumhafte Küsten, EU-Mitgliedschaft und stabile Rechtslage: Kroatiens Immobilienmarkt lockt internationale Käufer. Doch der Erwerb folgt klaren Regeln.

Kroatien hat sich zu einem der begehrtesten Immobilienmärkte in Europa entwickelt. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, der florierende Tourismussektor und ein verlässliches Rechtssystem machen das Land zunehmend interessant für internationale Investoren, besonders für Personen mit kroatischen Wurzeln. In einem Gespräch mit Croatia Week erläuterte Martina Naletilić, Geschäftsführerin des Immobilienunternehmens Lirio Lucas Real Estate in Zagreb, die wesentlichen Regelungen, Voraussetzungen und typischen Stolpersteine bei grenzüberschreitenden Immobiliengeschäften.

Der Erwerb von Immobilien in Kroatien steht Ausländern grundsätzlich offen. Staatsangehörige aus EU-Ländern genießen dabei die gleichen Rechte wie Kroaten selbst. Bürger aus Nicht-EU-Staaten können Immobilien erwerben, sofern zwischen ihrem Heimatland und Kroatien ein Reziprozitätsabkommen besteht. In diesen Fällen ist eine Genehmigung des kroatischen Justizministeriums erforderlich – ein Verfahren, das üblicherweise durch einen Anwalt oder Bevollmächtigten abgewickelt wird.

Der Immobilienerwerb in Kroatien verläuft bei korrekter Durchführung transparent und rechtssicher. Vor Vertragsunterzeichnung müssen Eigentumsverhältnisse, Flächenwidmung, behördliche Genehmigungen und eventuelle Belastungen gründlich geprüft werden. Häufig wird zunächst eine Reservierungsvereinbarung oder ein Vorvertrag geschlossen, verbunden mit einer Anzahlung zur Objektsicherung.

Der Kaufvertrag bedarf in Kroatien einer notariellen Beglaubigung. Käufer im Ausland können diesen Schritt mittels Vollmacht erledigen, ohne persönlich anwesend sein zu müssen. Den Abschluss bildet die Eintragung ins kroatische Grundbuch, wodurch das Eigentum offiziell auf den neuen Besitzer übergeht.

Kosten und Steuern

Bei der Budgetplanung sollten ausländische Käufer verschiedene Kostenfaktoren berücksichtigen: Grunderwerbsteuer, Anwalts- und Notarkosten, Maklergebühren sowie Grundbucheintragungsgebühren. Bei Neubauten, die von Unternehmen veräußert werden, kann statt der Grunderwerbsteuer die Mehrwertsteuer anfallen. Ein seriöser Makler oder Rechtsberater wird Ihnen vorab eine detaillierte Kostenaufstellung präsentieren.

Ausländische Eigentümer können ihre kroatischen Immobilien jederzeit veräußern. Zu beachten ist die mögliche Kapitalertragsteuer bei Verkäufen innerhalb einer bestimmten Frist nach dem Erwerb sowie potenzielle Steuerbefreiungen, wenn die Immobilie als Hauptwohnsitz genutzt oder langfristig gehalten wurde. Sämtliche Verkäufe müssen offiziell registriert werden, und die Erlöse können legal ins Ausland transferiert werden.

Viele ausländische Eigentümer vermieten ihre kroatischen Immobilien, sei es langfristig oder als Feriendomizil. Die Mieteinnahmen unterliegen der kroatischen Einkommensteuer. Für kurzfristige touristische Vermietungen sind offizielle Registrierung und Kategorisierung vorgeschrieben. Eigentümer müssen Kurtaxen entrichten, Meldepflichten erfüllen und lokale Vorschriften einhalten.

Lokale Unterstützung

Zahlreiche Besitzer entscheiden sich für die Zusammenarbeit mit einer örtlichen Agentur, die die Einhaltung der Bestimmungen und das tägliche Management übernimmt, was die Verwaltung aus der Ferne deutlich vereinfacht. Immobiliengeschäfte aus dem Ausland bringen oft Sprachbarrieren und komplexe rechtliche und administrative Herausforderungen mit sich.

Eine vertrauenswürdige lokale Agentur bietet wertvolle Unterstützung: Zugang zu geprüften, rechtlich einwandfreien Objekten, Koordination mit Anwälten, Notaren und Steuerberatern, Orientierung zu steuerlichen und rechtlichen Vorgaben, Vollmachtslösungen für Fernkäufer, Marktkenntnis, Verhandlungsunterstützung und Kundenbetreuung. Für viele ausländische Interessenten macht die professionelle Unterstützung vor Ort den entscheidenden Unterschied zwischen einem stressigen Geschäft und einer sicheren Investition.

Kroatien eröffnet internationalen Käufern exzellente Perspektiven für gehobene Lebensqualität und Kapitalanlagen, wobei der Erfolg maßgeblich vom Verständnis der Regularien und der Zusammenarbeit mit erfahrenen lokalen Fachleuten abhängt. Ob beim Kauf eines Feriendomizils, bei Investitionen in Mietobjekte oder beim Verkauf von Immobilien aus dem Ausland – fachkundige Beratung gewährleistet, dass jeder Schritt sicher, gesetzeskonform und wirtschaftlich solide erfolgt.