Waffenstillstand zerbrochen: Pakistan feuert auf Ziele in Afghanistan

Bomben über Afghanistan, zerrüttete Diplomatie, ein fragiler Waffenstillstand – zwischen Pakistan und den Taliban eskaliert ein gefährlicher Konflikt.

Pakistan hat nach eigenen Angaben Ziele von Extremisten in Afghanistan bombardiert – als direkte Reaktion auf eine Serie von Selbstmordanschlägen. Das Außenministerium in Islamabad erklärte, man verfüge über „eindeutige Beweise“ dafür, dass die Anschläge von den pakistanischen Taliban auf Anweisung „ihrer Führung in Afghanistan und Drahtzieher“ verübt worden seien.

Die Luftangriffe verschärfen die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern erheblich – und das zu einem besonders heiklen Zeitpunkt: Erst wenige Tage zuvor hatten die afghanischen Behörden nach saudi-arabischer Vermittlung drei pakistanische Soldaten freigelassen. Die bilateralen Beziehungen gelten seit Monaten als zerrüttet.

Gezielte Angriffe

Nach pakistanischen Angaben wurden gezielt sieben Terroristenlager und Verstecke der pakistanischen Taliban sowie des Islamischen Staates – Provinz Chorasan (regionaler IS-Ableger in Zentralasien) – ins Visier genommen. Eine Reaktion der in Kabul herrschenden Taliban blieb zunächst aus.

Der aktuelle Angriff reiht sich in eine längere Eskalationsspirale ein: Im Oktober waren bei militärischen Auseinandersetzungen Dutzende Menschen ums Leben gekommen, bevor beide Seiten einen fragilen Waffenstillstand vereinbarten. Pakistan wirft den Taliban seit Längerem vor, Extremisten auf ihrem Territorium zu dulden, die Anschläge auf pakistanischem Boden verüben.

Die Regierung in Kabul weist diesen Vorwurf zurück.