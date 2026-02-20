Großglockner-Tragödie: Freund stieg einfach ab – So lautet das Urteil

Auf 3798 Metern, bei Eis und Sturm, blieb eine Frau zurück – was danach geschah, beschäftigt nun ein Gericht.

Ein Fall, der weit über die Grenzen Österreichs für Aufsehen sorgt: Ein 37-jähriger Mann ist vom Landesgericht Innsbruck verurteilt worden, nachdem er seine Freundin im Jänner 2025 während einer Winterbesteigung des Großglockners kurz unterhalb des Gipfels auf 3798 Metern Seehöhe zurückgelassen hatte. Die 33-jährige Kerstin G. erlag bei extremer Kälte dem Erfrierungstod. Ihr Freund Thomas P. erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von fünf Monaten sowie eine zusätzliche Geldstrafe.

Dem Prozess zufolge hatten beide gemeinsam die Entscheidung getroffen, Österreichs höchsten Berg und nationales Wahrzeichen im Winter zu besteigen. Thomas P. betonte vor Gericht wiederholt, sämtliche Entscheidungen seien einvernehmlich getroffen worden. Die Innsbruckerin hatte den Koch über das Internet kennengelernt, beide teilten die Leidenschaft für das Bergsteigen.

Der Vater der verstorbenen Kerstin G. sagte im Gerichtssaal aus: „Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, wollte sie es unbedingt durchziehen.“ Auch die Mutter erhob kaum Vorwürfe gegen den Freund ihrer Tochter. Thomas P. erklärte, der Tod seiner Freundin tue ihm „unendlich leid“, er sehe sich jedoch als unschuldig.

⇢ Tödliches Drama am Großglockner: Partner plädiert auf „nicht schuldig



Fatale Entscheidungen

Richter Norbert Hofer, der selbst als Bergsteiger und Flugrettungssanitäter aktiv ist, richtete schwerwiegende Vorwürfe an den Angeklagten. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, sagte der Richter: „Ich sehe Sie nicht als den kaltherzigen Mörder, als der Sie auf Social Media dargestellt wurden.“ Dennoch hätte Thomas P. Verantwortung für seine am Berg weniger erfahrene Begleiterin übernehmen, sie zumindest in ihren Biwaksack bringen und vor den Temperaturen schützen müssen.

Beim Aufstieg über den Stüdlgrat kamen die beiden deutlich langsamer voran als vorgesehen. Den Frühstücksplatz erreichten sie erst um 14:30 Uhr. Richter Hofer stellte dem Angeklagten mehrfach die Frage, weshalb das Paar nicht umgekehrt sei und warum die Ausrüstung für eine Wintertour in diesem Gelände so unzureichend gewesen sei.

Als einzige Verpflegung hatte Kerstin G. eine Packung Gummibärchen mitgenommen. Der Tee, den Thomas P. dabei hatte, gefror im Laufe des immer kälter werdenden Abends. Als früherer Bergjäger war dem Angeklagten bekannt, dass die Schutzhütten in der Wintersaison geschlossen bleiben. Erschwerend kam hinzu, dass die junge Frau Snowboardschuhe trug, die für das Bergsteigen ungeeignet sein können.

Andere Bergsteiger am Großglockner hatten die Bergrettung alarmiert, nachdem sich das Wetter verschlechtert hatte, Schneefall einsetzte und starker Wind aufkam. Ein Hubschrauber überflog das Gebiet, doch Thomas P. machte sich nicht bemerkbar. Vor Gericht begründete er dies damit, dass zu jenem Zeitpunkt noch keine unmittelbare Gefahr bestanden habe.

Dabei war Kerstin G. nicht nur mangelhaft ausgestattet, sondern auch körperlich schwächer als angenommen. Eine Autopsie ergab nachträglich, dass sie an einem Infekt gelitten hatte. Mitten in der Nacht, als sie vor Erschöpfung keinen Schritt mehr tun konnte, soll sie zu Thomas P. gesagt haben: „Geh endlich“ — woraufhin er schließlich Hilfe holen wollte.

Frühere Zeugin

Thomas P. hatte den Großglockner nach eigenen Angaben bereits rund 14 Mal bestiegen, für Kerstin G. war es die erste Begehung. Im Verlauf des Prozesses trat auch eine frühere Freundin des Angeklagten als Zeugin auf. Sie schilderte, dass er sie auf einer anderen Route am Großglockner ebenfalls allein zurückgelassen habe, weil sie ihm zu langsam gewesen sei und es zwischen beiden Streit über den Weg gegeben habe.

Laut ntv sagte die Zeugin: „Dann war er auf einmal weg. Es war mitten in der Nacht, meine Stirnlampe ist ausgegangen, ich war am Ende meiner Kräfte.“

Nach diesem Erlebnis habe sie die Beziehung zu Thomas P. beendet.