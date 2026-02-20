Drei Maskierte überfallen schlafendes Seniorenpaar – Pflegerin gefesselt

Gegen zwei Uhr morgens drangen drei mit Sturmhauben maskierte Täter in ein Einfamilienhaus ein – auf welchem Weg sie sich Zutritt verschafften, ist bislang ungeklärt. Zu diesem Zeitpunkt schliefen die Hausbewohner: ein Ehepaar im Alter von 79 und 83 Jahren im Erdgeschoß sowie ihre 40-jährige Pflegerin im ersten Stock des Gebäudes.

Die Einbrecher begaben sich zunächst in das Zimmer der Pflegerin, überwältigten sie und fesselten sie. Anschließend stahlen sie aus dem Erdgeschoß einen Tresor, der Bargeld, Schmuck und Goldmünzen enthielt, und flüchteten unerkannt. Das Ehepaar dürfte von dem Geschehen nichts bemerkt haben.

Schock am Morgen

Am Morgen entdeckte die 79-jährige Bewohnerin die gefesselte und leicht verletzte Pflegerin, befreite sie aus ihrer Lage und alarmierte über den Notruf die Polizei. Die Seniorin selbst stand unter einem solchen Schock, dass sie vom Kriseninterventionsteam betreut werden musste.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.