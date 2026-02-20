Sechs Runden, null Einigung: IT-Branche droht Stillstand

Nach sechs Verhandlungsrunden ohne Einigung eskaliert der Streit um die IT-Gehälter – 90.000 Beschäftigte sind betroffen.

Die Auseinandersetzung um einen neuen Kollektivvertrag in der IT-Branche gewinnt an Schärfe. Nachdem die Arbeitgeber ihr ursprüngliches Angebot von 1,9 Prozent deutlich angehoben haben, liegen nun zwei Prozent Erhöhung auf die Ist-Gehälter sowie 2,5 Prozent auf die Mindestgehälter auf dem Tisch. Zuvor war lediglich eine Anhebung der Mindestgehälter um 1,9 Prozent angeboten worden. Die Gewerkschaft besteht hingegen auf einem Gehaltsplus von 3,5 Prozent – eine Forderung, die die Arbeitgeberseite als „wirtschaftlich nicht vertretbar“ zurückweist.

Warnstreiks angekündigt

Da auch die sechste Verhandlungsrunde ohne Ergebnis blieb, hat die Gewerkschaft GPA für den 3. und 4. März zu Warnstreiks aufgerufen. Von den Maßnahmen betroffen sind rund 90.000 Beschäftigte der Branche. Welche Standorte konkret bestreikt werden, soll in den kommenden Tagen mitgeteilt werden.

„Wir haben immer wieder versucht eine Lösung am Verhandlungstisch zu ermöglichen, doch das funktioniert nur, wenn auch tatsächlich beide Seiten daran interessiert sind“, betont Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA, in einer Aussendung. Die Arbeitgeber müssten für einen möglichen Kompromiss deutlich nachbessern, damit eine vertretbare Lösung möglich sei.

