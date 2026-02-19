FIX: Diese Personen bekommen 2,55 Prozent mehr Lohn

Nach vier Verhandlungsrunden wurde für die etwa 150.000 Beschäftigten im Handelssektor ein neuer Kollektivvertrag abgeschlossen. Wie die Gewerkschaft vida heute bekannt gab, werden die Löhne um 2,55 Prozent angehoben.

Die Vereinbarung tritt zum 1. Jänner 2026 in Kraft und gilt rückwirkend für Unternehmen, die bis dahin noch keine Lohnerhöhungen umgesetzt haben.

Die vida-Verhandlungsleiterin Christine Heitzinger bezeichnete das Ergebnis in einer Aussendung als „tragbaren Kompromiss“ für den Großteil der Handelsarbeiterinnen und -arbeiter. Die Belegschaft habe dem Verhandlungsergebnis „klar zugestimmt“. Konkret bedeutet die Einigung eine monatliche Bruttoerhöhung zwischen 54 und 63 Euro, was auf Jahresbasis einem Plus von 750 bis 880 Euro brutto entspricht.

Erhaltene Ansprüche

Ein weiterer Verhandlungserfolg sei die Beibehaltung des Anspruchs auf Altersteilzeit. Die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die zu diesem Krisenabschluss geführt haben, seien weder von den Arbeitnehmern noch von den Konsumenten verursacht worden, betonte die Gewerkschaft.

Die Gewerkschaft erwartet, dass die Arbeitgeber bei kommenden Verhandlungen nicht vergessen, wer in dieser Situation Verantwortung übernommen hat.