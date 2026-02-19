Seltenes Schauspiel am Nachthimmel – erst 2040 wiederholt es sich

Nach den spektakulären Polarlichtern kündigt sich bereits das nächste Himmelsschauspiel an: Eine seltene Planetenparade wird 2026 sechs Himmelskörper in Reih und Glied präsentieren.

Der Himmel bietet in den kommenden Jahren faszinierende astronomische Schauspiele. Nach den beeindruckenden Polarlichtern, die zuletzt viele Menschen begeisterten und künftig häufiger zu sehen sein könnten, steht bereits das nächste Highlight bevor: Am 28. Februar 2026 werden gleich sechs Planeten gleichzeitig am Nachthimmel erscheinen.

Das umgangssprachlich als „Planetenparade“ bezeichnete Phänomen ermöglicht die gleichzeitige Beobachtung mehrerer Planeten mit bloßem Auge. Der Februar 2026 verspricht ein besonders spektakuläres Ereignis, bei dem sich sechs Himmelskörper unseres Sonnensystems in einer Reihe anordnen werden. Während Jupiter, Saturn, Venus und Merkur ohne Hilfsmittel erkennbar sein werden, benötigt man für Uranus und Neptun ein Fernglas oder Teleskop. Als zusätzlicher Blickfang wird in dieser Nacht der Mond nahe dem Jupiter zu sehen sein.

Obwohl mehrere Planeten gelegentlich gemeinsam am Himmel stehen, ist ihre Anordnung in einer Linie äußerst selten. Laut StarWalk wird sich ein vergleichbares Schauspiel erst wieder am 8. September 2040 ereignen. Daher lohnt es sich, den 28. Februar 2026 frühzeitig vorzumerken.

Optimale Beobachtung

Für optimale Beobachtungsbedingungen sollten Interessierte etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang ins Freie gehen. Besonders geeignet sind Orte mit minimaler Lichtverschmutzung, vorzugsweise in ländlichen Regionen. Entscheidend für das Erlebnis ist zudem das Wetter – ein bewölkter Himmel würde die Sicht auf das astronomische Ereignis vollständig verhindern.

Digitale Hilfsmittel

Zur Erkundung des Sternenhimmels und zur Information über besondere astronomische Ereignisse stehen zahlreiche digitale Hilfsmittel zur Verfügung. Für Windows-Nutzer eignen sich die kostenlosen Programme Stellarium, KStars, WinStars und Celestia, die trotz umfangreicher Funktionen teilweise Einarbeitungszeit erfordern. Mobilgeräte-Besitzer können auf Apps wie Sky Tonight, Star Walk oder spezielle Polarlicht-Vorhersage-Anwendungen zurückgreifen – sowohl für Android als auch iOS.

Bei den Smartphone-Anwendungen ist jedoch auf mögliche Funktionseinschränkungen und In-App-Käufe zu achten.