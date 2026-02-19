Integration statt Heimkehr: Die meisten Ukraine-Flüchtlinge wollen nicht zurück

Ukrainische Kriegsvertriebene in Österreich zeigen beeindruckende Integrationsbereitschaft. Besonders bei Sprachkursen dominieren sie die fortgeschrittenen Niveaus – mit weitreichenden Folgen.

Mehr als 60 Prozent der ukrainischen Kriegsvertriebenen in Österreich haben keine baldigen Rückkehrpläne in ihre Heimat. Integrationsministerin Claudia Bauer bezeichnet diese Gruppe als „mit Abstand die fleißigste unter den Zugewanderten“. Eine aktuelle Erhebung des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) belegt, dass lediglich zwei Prozent der Geflüchteten eine zeitnahe Rückkehr anstreben.

Die Verbleibenden zeigen bemerkenswerte Integrationsbereitschaft, besonders bei Sprachkursen. ÖIF-Direktor Franz Wolf berichtet, dass im vergangenen Jahr 23.000 Kursplätze an Ukrainer vergeben wurden – sie stellen damit erstmals die größte Teilnehmergruppe. Besonders auffällig ist ihr Engagement in fortgeschrittenen Sprachniveaus: Bei B2-Kursen besetzen sie sechs von zehn Plätzen, beim nahezu muttersprachlichen C1-Niveau sogar acht von zehn.

Erfolgreiche Arbeitsmarktintegration

Die Arbeitsmarktintegration verzeichnet deutliche Fortschritte. Wolf verweist auf Befragungen, die einen direkten Zusammenhang zwischen Sprachkenntnissen und persönlicher Zufriedenheit mit der Lebensqualität belegen. Diese sprachlichen Kompetenzen wirken sich positiv auf die Beschäftigungssituation aus: Während 2022 durchschnittlich 10.000 Ukrainer erwerbstätig waren, stieg diese Zahl bis zum Vorjahr kontinuierlich auf 25.000. Bauer räumt allerdings ein, dass bei der Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse weiterhin Handlungsbedarf besteht.

Derzeit leben rund 94.000 Ukrainer in Österreich, die Mehrheit kam erst nach dem russischen Angriff ins Land. Der Frauenanteil liegt bei über 60 Prozent, ein Drittel ist jünger als 20 Jahre. Etwa die Hälfte der Personen im erwerbsfähigen Alter ist berufstätig. Neun von zehn Arbeitssuchenden sind beim Arbeitsmarktservice (AMS) registriert.

Zukunftsperspektiven

An der seit November geltenden Regelung zur Familienbeihilfe, die an eine Beschäftigung oder AMS-Vormerkung geknüpft ist – mit Ausnahmen für Minderjährige und Senioren – will Bauer festhalten. Diese Maßnahme habe sich als wirksam erwiesen.

Eine explizite Einladung an Ukrainer, dauerhaft in Österreich zu bleiben, vermied die Integrationsministerin. Sie betonte die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung: Einerseits profitiere Österreich von fleißigen, gut integrierten Menschen auf dem Arbeitsmarkt, andererseits werde auch die Ukraine nach Ende des „unsäglichen Angriffskriegs“ Fachkräfte für den Wiederaufbau benötigen.