Kaffee, Jeans und geheime Verstecke: Slowenien macht aus Schmuggel eine Touristenattraktion

Ein paar Päckchen Kaffee unter der Kleidung, Jeans im Kofferraum und die bange Frage, ob der Zollbeamte genauer kontrollieren wird. Für viele Menschen im ehemaligen Jugoslawien gehörten solche Situationen jahrzehntelang zum Alltag. Besonders an der Grenze zu Italien entwickelte sich der sogenannte „Šverc“, also der Schmuggel kleiner Warenmengen, zu einem regelrechten Volkssport.

In Slowenien wird diese Vergangenheit nun zu einem außergewöhnlichen Urlaubserlebnis. Bei der sogenannten „Šverc Tura“ schlüpfen Touristen selbst in die Rolle von Schmugglern, transportieren Waren über die Grenze und versuchen, den Zollkontrollen zu entkommen. Alles natürlich im Rahmen eines inszenierten Spiels.

Touristen werden für zwei Stunden zu Schmugglern

Die ungewöhnliche Führung findet zwischen den Städten Nova Gorica in Slowenien und Gorizia in Italien statt. Ausgangspunkt ist der Europaplatz, auf Slowenisch Trg Evrope, der unmittelbar auf der Staatsgrenze liegt. Von dort führt die rund zwei Kilometer lange Route durch beide Länder bis zur ehemaligen Grenzstation Pristava.

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Doch wer eine gewöhnliche Stadtführung erwartet, wird überrascht. Die Teilnehmer erhalten eine geheime Mission, müssen Waren transportieren und gemeinsam versuchen, die Kontrollen zu überlisten.

Jeder übernimmt dabei eine eigene Aufgabe. Ein Tourguide begleitet die Gruppe und erzählt von jenen Zeiten, als die Grenze zwischen Italien und Jugoslawien noch streng überwacht wurde. Die gesamte Schmuggeltour dauert etwa zwei Stunden. Angeboten wird sie in slowenischer, italienischer und englischer Sprache.

Was die Jugoslawen damals wirklich schmuggelten

Die Geschichte hinter der Tour ist keineswegs erfunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlief zwischen Italien und Jugoslawien eine Grenze, die Familien, Nachbarschaften und wirtschaftliche Beziehungen voneinander trennte. Gerade in den ersten Nachkriegsjahren fehlten vielen Menschen wichtige Alltagsprodukte.

Aus Italien gelangten deshalb häufig Kaffee, Schokolade, Kleidung, Waschpulver und andere Konsumgüter nach Jugoslawien. In die entgegengesetzte Richtung wurden unter anderem Fleisch, Butter, Eier und Schnaps gebracht. Mit zunehmendem Wohlstand entwickelte sich daraus ab den 1960er-Jahren ein regelrechter Einkaufstourismus.

Besonders beliebt waren später italienische Jeans, Schuhe und andere westliche Markenprodukte, die in jugoslawischen Geschäften schwerer erhältlich waren. Für manche war der Schmuggel eine Möglichkeit, die eigene Familie besser zu versorgen. Andere verdienten mit dem Weiterverkauf zusätzliches Geld.

Verstecke in Autos, Fahrrädern und Kleidungsstücken

Wie erfinderisch die Menschen damals waren, zeigt eine Ausstellung im ehemaligen Grenzübergang Pristava. Dort befindet sich heute ein Schmuggelmuseum, das vom Goriški muzej betrieben wird. Die historischen Berichte dokumentieren, wie Waren unter der Kleidung, in Fahrrädern oder in versteckten Hohlräumen von Autos transportiert wurden.

Manchmal genügte ein unauffälliger Einkaufskorb. In anderen Fällen wurden regelrechte Verstecke gebaut. Wer erwischt wurde, musste allerdings mit der Beschlagnahmung der Waren und weiteren Konsequenzen rechnen.

Die Ausstellung erinnert damit auch an die weniger lustigen Seiten dieser Vergangenheit. Denn hinter vielen Schmuggelgeschichten steckten wirtschaftliche Not, Unsicherheit und der Wunsch nach einem besseren Leben. Besucher können sich zusätzlich in einem thematisch gestalteten Escape-Room mit der Geschichte beschäftigen.

Europäischer Preis für eine ungewöhnliche Idee

Das Konzept hat inzwischen auch international Aufmerksamkeit erregt. Bei den Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards 2026 erreichte die Šverc Tura den dritten Platz in der Kategorie grenzüberschreitender touristischer Angebote mit kulturellem und historischem Schwerpunkt.

Die Auszeichnung wurde am 24. September 2026 auf der griechischen Insel Skiathos vergeben. Insgesamt gingen 72 Bewerbungen aus 23 europäischen Ländern ein.

Entwickelt wurde das Erlebnis vom Tourismusverband Nova Gorica und Vipava-Tal gemeinsam mit der Agentur Arnoldvuga. Die Tour entstand im Rahmen des Kulturhauptstadtprogramms GO! 2025. Nova Gorica und Gorizia waren 2025 gemeinsam Europäische Kulturhauptstadt. Eine bemerkenswerte Entwicklung für zwei Städte, die jahrzehntelang durch eine Staatsgrenze voneinander getrennt waren.

Was kostet die Schmuggeltour?

Die Teilnahme ist auch für Familien möglich. Erwachsene bezahlen laut veröffentlichtem Tarif 39 Euro, Schüler, Studenten und Pensionisten 29 Euro. Für Kinder zwischen fünf und 15 Jahren kostet die Tour 17 Euro, jüngere Kinder nehmen kostenlos teil.

Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern zwischen fünf und 15 Jahren bezahlt somit insgesamt 112 Euro. Die Touren finden in kleinen Gruppen statt. Eine vorherige Reservierung über den Veranstalter ist erforderlich. Die Strecke gilt als leicht begehbar und ist laut Veranstalter auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Der Besuch des Schmuggelmuseums ist Bestandteil der Führung.

Wo früher Grenzen trennten, verbindet heute die Geschichte

Vielleicht ist die größte Besonderheit dieser Tour nicht einmal der nachgespielte Schmuggel. Es ist die Veränderung einer ganzen Region. Wo Menschen früher ihre Taschen versteckten, Zollbeamte fürchteten und streng kontrollierte Grenzen überquerten, können Besucher heute weitgehend ungehindert zwischen Slowenien und Italien spazieren.

Für ältere Generationen aus dem ehemaligen Jugoslawien dürfte die Schmuggeltour zahlreiche Erinnerungen wecken. Für jüngere Menschen macht sie eine Zeit verständlich, in der selbst gewöhnliche Alltagsprodukte mit erheblichem Aufwand über Grenzen gebracht wurden.

Aus einer früher verbotenen Tätigkeit ist damit eine preisgekrönte Touristenattraktion geworden. Und aus einer Grenze, die Menschen einst trennte, ein Ort, an dem ihre gemeinsame Geschichte wieder lebendig wird.