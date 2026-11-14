Milanović warnt vor „europäischem Imperium“: Klare Absage an gemeinsame Armee

Bei der Festsitzung in Trogir wird es politisch. Kroatiens Präsident zeichnet sein Bild von Europa und lässt dabei eine Idee bewusst außen vor.

Kroatiens Präsident Zoran Milanovic hat in Trogir zur Vorsicht bei EU-Entscheidungen über Sicherheit und Zukunft aufgerufen und sich klar für ein Europa der Nationalstaaten ohne gemeinsame Armee ausgesprochen. Der Stadttag setzte daneben Akzente bei Tourismuszielen und Auszeichnungen.

Bei der Festsitzung des Stadtrats von Trogir sagte Milanovic, Kroatien solle europäische Fragen mit Blick auf die eigenen Interessen angehen. Entscheidungen über Europas Sicherheit und Zukunft verlangten Bedacht. Nötig seien ein kühler Kopf und eine nüchterne Abwägung.

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Europa der Nationalstaaten

Der Präsident legte dar, wie er sich die Zukunft der EU vorstellt. Er trete für ein Europa der Nationalstaaten ein. „Kein sektiererisches und kein abgeschottetes Europa, aber eines, das keine gemeinsame Verteidigungspolitik und keine gemeinsame Armee haben kann“, sagte er. Armee und Verteidigung zählten für ihn zu den heikelsten Fragen der staatlichen Souveränität. Europäische Fragen solle man „wirklich mit kühlem Kopf angehen, ohne zu viele Emotionen und allein auf der Grundlage der Interessen“.

Zudem warnte Milanovic: „Hüten wir uns vor dummen, großen Ideen von einem europäischen Imperium, denn damit kommt man bei uns nicht durch.“ Die Europäische Union beschrieb er als Gemeinschaft von Kultur, Handel, Freiheiten, offenem Markt und Bewegungsfreiheit. Auf diese Gemeinschaft habe man sich eingelassen, ihr habe man sich bis zu einem gewissen Grad hingegeben. „Wir ziehen daraus auch einigen Nutzen. Aber nicht nur, da sollten wir uns nichts vormachen.“

Trogirs Zukunft

Trogirs Bürgermeister Ante Bilic hob die Bedeutung des Tourismus hervor, von dem zahlreiche Familien leben. Zugleich mahnte er, Grenzen zu ziehen. „Der Tourismus soll mit der Stadt leben und nicht an ihrer Stelle“, sagte Bilic. Er warnte vor einer Altstadt, in der am Ende nur noch Apartments, Souvenirläden und Restauranttische übrig bleiben. Dann hätten zwar viele eine hervorragende Saison, aber nicht die Stadt, die man sich wünsche.

Bilic ergänzte: „Wir müssen keine große Stadt sein, um den Menschen einen großen Grund zu geben, in Trogir zu bleiben.“ Wer behaupte, Trogir sei zu düster, liefere damit keinen Grund zum Stillstand, sondern einen Auftrag. Es gelte, weiterzumachen, zu verbessern, was noch nicht gut ist, und zu bewahren, was guttut. Der nächsten Generation solle man eine Stadt hinterlassen, in der auch sie bleiben wolle.

Am Stadttag wurden zudem Auszeichnungen vergeben. Den Preis für das Lebenswerk erhielten posthum Vatromir Srhoj und Frane Halbarth. Geehrt wurden außerdem der Verein der Handball-Veteraninnen „Veteranka“ Trogir und das Mandolinenorchester des KUD „Kvadrilja“ Trogir.