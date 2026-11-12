Zwei Nachbarn, ein Jahrzehnt, fast identische Zahlen. Milanovic legt offen, wie Kroatien und Serbien wirtschaftlich dastehen.

Zoran Milanovic hat in Zagreb das Wirtschaftswachstum Kroatiens in den vergangenen rund zehn Jahren mit jenem Serbiens verglichen. Für Kroatien nannte er einen jährlichen Durchschnitt von etwa 2,5 Prozent. In Serbien seien die Werte ähnlich oder geringfügig höher gewesen.

Anlass war die Festveranstaltung zum Tag der Fakultät für Politikwissenschaft (FPZG). Dort erklärte Milanovic, Kroatien sei im Schnitt der letzten rund zehn Jahre jährlich um etwa 2,5 Prozent gewachsen. Dabei seien Sondermittel eingesetzt worden, die wegen der Erdbeben, der Überschwemmungen und der Epidemie zur Verfügung standen.

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Die Europäische Kommission bezifferte die Hilfe aus dem EU-Solidaritätsfonds für das Zagreber Erdbeben auf 683,7 Millionen Euro und für das Erdbeben in der Region Petrinja auf 319 Millionen Euro. Ohne dieses Geld, so Milanovic, wäre der Wert noch niedriger ausgefallen. Anschließend nahm er Bezug auf die Ergebnisse des offiziellen Belgrad und hob die Rolle von Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hervor.

Vergleich mit Serbien

Das Nachbarland, sagte Milanovic, habe im selben Zeitraum unter Vucic exakt das gleiche oder sogar ein um eine Dezimalstelle höheres durchschnittliches Jahreswachstum erzielt wie Kroatien. Gelungen sei das ohne nennenswerte Gelder aus Europa, dafür mit einigen chinesischen und deutlich geringeren russischen Investitionen.

Klare Orientierung

Dem Präsidenten zufolge gehe es bei diesem Vergleich nicht darum, über das Schicksal zu klagen oder Klagelieder anzustimmen. Die genannten Daten seien reale Parameter. Sie müssten der Öffentlichkeit und den Entscheidungsträgern als Grundlage dienen, um sich geopolitisch und wirtschaftlich zu orientieren und daraus wesentliche Schlüsse für das künftige Vorgehen zu ziehen.