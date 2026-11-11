Westbalkan überrascht mit Exportboom: Doch eine Zahl zeigt das große Problem

Die Wirtschaft am Westbalkan hat eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich: Innerhalb von 15 Jahren haben sich die Dienstleistungsexporte vervierfacht. Doch ein neuer Weltbankbericht offenbart eine überraschende Schwäche. Viele Unternehmen schaffen den Sprung ins Ausland, können sich dort aber nicht dauerhaft behaupten.

Wenn über die Wirtschaft des Westbalkans gesprochen wird, dominieren häufig Arbeitslosigkeit, niedrige Löhne und Abwanderung. Dabei zeigen neue Zahlen der Weltbank eine Entwicklung, die bislang wenig Aufmerksamkeit erhält. Die sechs Westbalkan-Staaten haben ihre Dienstleistungsexporte zwischen 2010 und 2025 auf das Vierfache gesteigert. Gleichzeitig sind die Volkswirtschaften der Region inzwischen stärker vom internationalen Handel geprägt, als viele vermuten würden. Doch hinter diesem Erfolg steckt ein Problem, das langfristig Arbeitsplätze und Wohlstand kosten könnte.

Eine überraschende Zahl: Der Westbalkan überholt den EU-Durchschnitt

Der am 27. Oktober veröffentlichte Weltbankbericht liefert bemerkenswerte Zahlen. Im Jahr 2025 entsprach der gesamte grenzüberschreitende Handel mit Waren und Dienstleistungen 107 Prozent der Wirtschaftsleistung der sechs Westbalkan-Staaten. Der entsprechende EU-Durchschnitt lag bei 90 Prozent.

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Das bedeutet nicht, dass die Region wirtschaftlich leistungsfähiger ist als die EU. Die Kennzahl setzt lediglich die Summe aus Importen und Exporten ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Sie zeigt aber, wie eng die sechs Volkswirtschaften inzwischen mit internationalen Märkten verflochten sind.

Besonders dynamisch entwickelte sich der Dienstleistungssektor. Dazu gehören Tourismus, Informationstechnologie, Transport und andere Leistungen, die Kunden im Ausland angeboten werden. Der Exportwert dieser Dienstleistungen hat sich seit 2010 vervierfacht. Dabei handelt es sich um nominale Werte, nicht um inflationsbereinigtes Wachstum.

Eine neue Wirtschaft entsteht abseits der Fabriken

Traditionell wurden die Volkswirtschaften Südosteuropas häufig mit Landwirtschaft, Industrieproduktion und günstigen Arbeitskräften verbunden. Doch längst entstehen zusätzliche Geschäftsmodelle. Unternehmen verkaufen Software, bieten IT-Dienstleistungen für internationale Kunden an oder übernehmen spezialisierte Aufgaben für Betriebe im Ausland.

Gleichzeitig bleibt der Tourismus in mehreren Ländern eine bedeutende Exportbranche. Denn auch das Geld ausländischer Gäste zählt wirtschaftlich zu den Dienstleistungsexporten. Die OECD bestätigt in ihrem aktuellen Wirtschaftsbericht, dass insbesondere Tourismus und IT-Dienstleistungen zum wachsenden Überschuss im Dienstleistungshandel beitragen.

Der Westbalkan exportiert damit längst nicht mehr nur Waren, sondern zunehmend auch Wissen, Technologie und Dienstleistungen.

Nur wenige Exportgeschäfte überleben fünf Jahre

Die zweite große Erkenntnis des Weltbankberichts ist deutlich weniger erfreulich. Viele Unternehmen schaffen es zwar, neue internationale Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Doch die meisten dieser Exportaktivitäten bleiben nicht dauerhaft bestehen. Untersuchungen von Zolldaten aus Albanien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien zeigen: Nur ungefähr ein Drittel neu aufgenommener Exportbeziehungen übersteht das erste Jahr.

Nach fünf Jahren bestehen lediglich ein bis vier Prozent dieser ursprünglichen Exportbeziehungen fort.

Wichtig ist die Unterscheidung: Die Untersuchung bezieht sich auf bestimmte Kombinationen aus Unternehmen, exportiertem Produkt und Zielland. Sie bedeutet nicht, dass 96 bis 99 Prozent der exportierenden Unternehmen innerhalb von fünf Jahren pleitegehen. Ein Betrieb kann beispielsweise den Verkauf eines Produkts in einem bestimmten Land einstellen und gleichzeitig in anderen Märkten erfolgreich bleiben. Dennoch zeigen die Zahlen, wie schwierig der dauerhafte Aufbau internationaler Geschäftsbeziehungen ist.

Warum der Erfolg oft an der Bürokratie scheitert

Eine wesentliche Ursache sieht die Weltbank in Handelshemmnissen. Zwar wurden viele klassische Zölle bereits reduziert. Doch Genehmigungen, unterschiedliche Standards, wiederholte Kontrollen und komplizierte Zertifizierungen verursachen weiterhin erhebliche Kosten.

Nach Berechnungen der Weltbank erhöhen nichttarifäre Handelshemmnisse die Importkosten durchschnittlich um weitere zehn Prozent. Bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen werden die zusätzlichen Kosten durch bestehende Beschränkungen sogar auf durchschnittlich 29 Prozent geschätzt.

Das betrifft gerade kleinere Unternehmen, die nicht über eigene Rechts- und Verwaltungsabteilungen verfügen. Ein Hersteller, der Rohmaterial teuer importiert und anschließend seine Produkte exportieren möchte, verliert dadurch möglicherweise einen wichtigen Wettbewerbsvorteil.

Was Österreich mit dieser Entwicklung zu tun hat

Auch für österreichische Unternehmen ist die Entwicklung relevant. Die EU ist der wichtigste Handelspartner der Region. Nach Angaben des Europäischen Rates machte sie zuletzt rund 62 Prozent des gesamten Warenhandels der sechs Westbalkan-Volkswirtschaften aus.

Damit entstehen Chancen für österreichische Betriebe, die mit Partnern in Serbien, Bosnien und Herzegowina oder anderen Ländern zusammenarbeiten möchten. Gleichzeitig zeigen die Weltbankzahlen, warum verlässliche Lieferketten, einfachere Verfahren und langfristige Geschäftsbeziehungen entscheidend sind.

Besonders interessant ist dabei ein weiterer Befund: International tätige Unternehmen sind im Durchschnitt größer und zahlen häufig höhere Löhne als vergleichbare Betriebe, die ausschließlich den heimischen Markt bedienen.

Die entscheidende Frage für den Westbalkan lautet deshalb nicht mehr nur, wie Unternehmen Zugang zu internationalen Märkten erhalten. Viel wichtiger wird, wie sie dort langfristig erfolgreich bleiben können.