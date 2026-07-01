Westbalkan boomt: Was das für die Diaspora in Österreich bedeutet

Der Westbalkan trotzt dem europäischen Abschwung – und das mit bemerkenswerten Zahlen, die auch die Diaspora in Österreich direkt betreffen.

Der Westbalkan sendet ein deutliches wirtschaftliches Signal: Während zahlreiche europäische Volkswirtschaften mit schwächelnder Industrie, hohen Energiekosten und geopolitischen Risiken zu kämpfen haben, bleibt die Region auf Wachstumskurs. Die zuletzt leicht nach unten korrigierten Prognosen ändern nichts am grundsätzlich positiven Trend: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien verzeichnen weiterhin Zuwächse – und rücken wirtschaftlich schrittweise näher an die Europäische Union heran.

Besonders aufschlussreich sind die ersten bestätigten Zahlen für 2026, die in allen sechs Volkswirtschaften ein Plus ausweisen. Kosovo verzeichnete im ersten Quartal mit 5,43 Prozent das stärkste Wachstum. Albanien kam auf 3,71 Prozent, Serbien auf 3,2 Prozent, Nordmazedonien auf 3,1 Prozent, Montenegro auf 2,6 Prozent und Bosnien-Herzegowina auf 2,2 Prozent.

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EU-Integration als Motor

Für das Jahr 2026 rechnet die Weltbank im Westbalkan mit einem Wachstum von 2,8 Prozent, für 2027 wird eine stärkere Dynamik erwartet. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) geht sogar davon aus, dass das Wachstum von 2,9 Prozent im Jahr 2026 auf 3,5 Prozent im Jahr 2027 ansteigen könnte. Der Westbalkan zählt damit zu jenen Regionen Europas, in denen spürbares wirtschaftliches Aufholpotenzial nach wie vor vorhanden ist.

Ein wesentlicher Wachstumsmotor bleibt die Annäherung an die EU. Mit dem Wachstumsplan für den Westbalkan hat die Europäische Union ein Finanzinstrument von sechs Milliarden Euro für den Zeitraum 2024 bis 2027 auf den Weg gebracht. Bis Mai 2026 wurden davon 673,6 Millionen Euro ausgezahlt, was rund 12 Prozent der vorgesehenen Mittel entspricht. Die Mittel sollen Reformen, Infrastrukturvorhaben, regionale Zusammenarbeit sowie die wirtschaftliche Integration in den EU-Binnenmarkt fördern.

Besonders ausgeprägte Wachstumschancen werden in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Digitalisierung, Tourismus und Dienstleistungen gesehen. Tourismus und IT-Dienstleistungen gelten in mehreren Ländern der Region bereits heute als tragende Wachstumssektoren. Öffentliche Investitionen und EU-kofinanzierte Projekte sollen zudem dazu beitragen, eine schwächere Konsumnachfrage zu kompensieren.

Arbeitsmarkt & Diaspora

Die größte strukturelle Herausforderung bleibt der Arbeitsmarkt. Die Weltbank verweist auf erhebliches ungenutztes Potenzial – insbesondere bei Frauen, jungen Menschen und Personen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht vollständig in den Arbeitsmarkt eingebunden sind. Würde die Erwerbsbeteiligung auf das Niveau vergleichbarer EU-Länder angehoben, könnten Millionen zusätzliche Arbeitskräfte mobilisiert werden.

Für die Diaspora könnte diese Entwicklung von besonderem Interesse sein. Wer in Österreich lebt, aber familiäre oder geschäftliche Verbindungen nach Serbien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien oder Kosovo unterhält, betrachtet die Region häufig aus einer anderen Perspektive. Viele engagieren sich im Immobilienbereich, unterstützen Familienbetriebe, erwerben Grundstücke oder planen touristische Projekte.

Freilich ist der Aufschwung kein Automatismus. Inflation, Energiepreise, politische Unsicherheiten und die anhaltende Abwanderung junger Menschen stellen ernsthafte Herausforderungen dar. Auch die Prognosen machen deutlich: Ein wirtschaftlicher Durchbruch über Nacht ist nicht zu erwarten.

Das ist nicht zuletzt deshalb bemerkenswert, weil der Westbalkan in hohem Maß von europäischen Entwicklungen abhängig ist. Viele Unternehmen der Region exportieren in die EU, zahlreiche Familien sind auf Einkommen, Investitionen und Überweisungen aus der Diaspora angewiesen.

Für Menschen aus der Ex-Yu-Community in Österreich ist diese Entwicklung daher weit mehr als eine abstrakte Wirtschaftskennzahl: Sie betrifft Herkunftsländer, Familien, Immobilien, Tourismus, Arbeit und Zukunftsperspektiven unmittelbar.