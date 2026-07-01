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Gesundheitsreform

Arzt ums Eck war gestern – so ändert sich deine Versorgung bis 2040

Arzt ums Eck war gestern – so ändert sich deine Versorgung bis 2040
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Neue Reformpläne könnten die Patientenversorgung in Österreich verändern – eine verpflichtende Einschränkung der freien Arztwahl ist derzeit aber nicht beschlossen.

Im Rahmen der Reformpartnerschaft im Gesundheitsbereich wurde eine umfassende Versorgungs- und Leistungsanalyse angekündigt. Öffentlich vollständig abrufbar ist diese Analyse derzeit allerdings nicht. Aus öffentlich zugänglichen Informationen geht hervor, dass eine entsprechende Analyse im Auftrag des Sozialministeriums im Kontext der Reformpartnerschaft von der Gesundheit Österreich GmbH, BDO und der EPIG GmbH erstellt worden sein soll.

Fix ist: Der Ausbau der Primärversorgung schreitet weiter voran. Mit 1. Juli 2025 gab es in Österreich 100 Primärversorgungseinheiten, davon 13 speziell für Kinder und Jugendliche. Inzwischen ist die Zahl weiter gestiegen: Im Frühjahr 2026 wurden bereits rund 116 PVE genannt, davon 14 Kinder-PVE.

Das Primärversorgungsgesetz wurde bereits 2023 geändert. Die Novelle trat mit 1. August 2023 in Kraft und sollte unter anderem die Gründung von Primärversorgungseinheiten erleichtern, Kinder-PVE ermöglichen und multiprofessionelle Versorgungsmodelle stärken.

Freie Arztwahl

Ein besonders sensibler Punkt bleibt die freie Arztwahl. Eine verpflichtende Überweisung zum Facharzt ist derzeit nicht beschlossen. Patientinnen und Patienten können daher vorerst weiterhin weitgehend selbst entscheiden, ob sie eine Hausarztordination, eine Primärversorgungseinheit, eine Facharztordination oder ein anderes Angebot in Anspruch nehmen. Gleichzeitig bleibt Patientensteuerung ein zentrales Thema der Gesundheitsreform.

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