Ein Kinoausflug endet im Einkaufszentrum mit fünf Rettungsteams. Zehn Achtjährige sind verletzt, jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Zehn achtjährige Kinder sind gestern im Einkaufszentrum „Galerija“ auf Rolltreppen verletzt worden. Um 14.33 Uhr ging bei der Rettung der Notruf ein, die Kinder wurden noch an Ort und Stelle versorgt. Die meisten erlitten Verletzungen am Kopf und am Bewegungsapparat.

Wie der Rettungsarzt Dr. Aleksandar Cokanovic mitteilte, rückten fünf Teams aus. Laut Protokoll wurden vor Ort zehn Kinder behandelt. Gegenüber RTS (serbischer Rundfunk) schilderte er den weiteren Ablauf: „Die Kinder kamen ins Notfallzentrum, das zu diesem Zeitpunkt die Referenzeinrichtung für Kopfverletzungen war. Welche Verletzungen genau vorliegen, wird die Diagnostik zeigen. Alle Kinder ohne Kopfverletzungen, bei denen ein chirurgischer Eingriff notwendig war, wurden ins Institut für Mutter und Kind gebracht.“

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Ermittlungen laufen

Die Umstände des Vorfalls werden nun geklärt. Ein Staatsanwalt war vor Ort, ein Lokalaugenschein wurde durchgeführt.

Die Dritte Öffentliche Staatsanwaltschaft teilte dazu mit: „Um die Ursache des Sturzes zu klären, hat der Staatsanwalt die Sicherung aller verfügbaren Beweise angeordnet, insbesondere der Unterlagen zur Inbetriebnahme und Wartung der Rolltreppen. Zudem hat er die Beschaffung der Videoüberwachungsaufnahmen veranlasst, in die er vor Ort bereits Einsicht genommen hat. Weiters angeordnet wurden Gespräche mit den Lehrerinnen, dem Direktor der Schule und bevollmächtigten Vertretern des Einkaufszentrums ‚Galerija‘.“

Augenzeugen berichten

Mitarbeiter umliegender Geschäfte eilten herbei, um zu helfen, nachdem sie Schreie gehört hatten. Laut inoffiziellen Informationen handelte es sich um Kinder aus den unteren Klassen einer Volksschule, die mit ihren Lehrerinnen zu einer Filmvorführung im Einkaufszentrum gekommen waren.

Augenzeugen vermuten, dass sich bei einem Kind ein Schnürsenkel in der Rolltreppe verfangen hatte und in der Folge mehrere Kinder zu stürzen begannen.