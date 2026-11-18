Der Ball ruht, die Spieler stehen still. Was von den Tribünen dröhnt, zwingt den Schiri zum Eingreifen und beide Teams zum Gespräch.

Beleidigende Sprechchöre von den Rängen haben das Länderspiel zwischen Bosnien und Herzegowina und Rumänien kurz zum Stillstand gebracht. Der spanische Schiedsrichter stoppte die Partie, der Stadionsprecher forderte das Publikum zur Unterlassung auf. Danach lief das Spiel ohne weitere Vorfälle weiter.

Unterbrechung im Stadion

Von den Tribünen schallten beleidigende Rufe in Richtung der Gäste und ihrer Fans. Der spanische Referee reagierte sofort, unterbrach die Begegnung und bat die Kapitäne sowie die Teamchefs beider Nationalteams zum Gespräch auf den Platz. Der offizielle Stadionsprecher appellierte über die Lautsprecheranlage an das Publikum, die Sprechchöre einzustellen. Er wies zudem darauf hin, dass jeder weitere Vorfall eine neuerliche Unterbrechung nach sich ziehen könnte.

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Nach rund zwei Minuten wurde die Partie fortgesetzt. Bis zum Schlusspfiff blieb es ruhig. Bosnien und Herzegowina besiegte Rumänien am 17. November 2026 in der UEFA Nations League, Gruppe B4, mit 2:1.

Mit seinem Eingreifen wollte der Unparteiische die Lage im Stadion beruhigen. Die Maßnahme zeigte Wirkung. Nach der kurzen Pause nahm das Spiel wieder seinen regulären Verlauf.

Stimmen zur Szene

Rumäniens Nationalspieler Razvan Marin äußerte sich zur Szene gegenüber der „Gazeta“: „Der Schiedsrichter hat mir erklärt, was los ist, weil ich es nicht gehört habe. Leider haben wir an diesem Ort schon früher eine ähnliche Behandlung erlebt.“ Rumänische Medien stuften die Sprechchöre als rassistisch ein und erinnerten an frühere Spannungen zwischen beiden Nationalmannschaften. Auf der Pressekonferenz erklärte Sergej Barbarez, Teamchef von Bosnien und Herzegowina, solche Dinge würden sich nicht mehr wiederholen.