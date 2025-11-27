Bosnien droht Mega-Strafe: Wegen des Verhaltens der Fans beim Spiel in Wien

Der bosnische Fußballverband steht vor einer empfindlichen Geldstrafe durch die FIFA. Das Sekretariat der FIFA-Disziplinarkommission hat eine Buße in Höhe von 151.000 EURO (umgerechnet 296.100 KM) für den Verband NS BiH vorgeschlagen. Grund dafür ist ein mutmaßlicher Verstoß gegen Artikel 17 des FIFA-Disziplinarkodex, der die Ordnung und Sicherheit bei Spielen regelt.

Pyrotechnik-Verstoß

Konkret geht es um den Unterpunkt 17.2.c, der das Abbrennen von Pyrotechnik und anderen Gegenständen während Fußballspielen untersagt. Bei der Festlegung der Strafhöhe wurden laut FIFA-Disziplinarkommission sowohl die Anzahl der registrierten pyrotechnischen Gegenstände als auch die Tatsache berücksichtigt, dass es sich um einen wiederholten Verstoß handelt.

Die Berechnung erfolgte gemäß den Vorgaben aus Anhang 1 des Disziplinarkodex.

