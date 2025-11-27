Dreister Coup in Brunn: Paar schnappt sich Luxus-Perserteppich

Ein wertvoller Perserteppich verschwindet am helllichten Tag aus einem Geschäft. Die Polizei fahndet nach einem Pärchen und hofft auf Hinweise.

In einem Geschäft in Brunn am Gebirge (Niederösterreich) haben Unbekannte einen wertvollen Perserteppich entwendet. Der Diebstahl ereignete sich am 21. Oktober in den frühen Nachmittagsstunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der gestohlene Teppich hat einen Wert im oberen vierstelligen Eurobereich.

Nach dem Diebstahl fahndet die Polizei nun nach einem Mann und einer Frau, die als Tatverdächtige gelten. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat die Veröffentlichung von Fotos der beiden Verdächtigen angeordnet, um die Fahndung zu unterstützen.

Hinweise erbeten

Die Ermittler der Polizeiinspektion Brunn am Gebirge bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Sachdienliche Hinweise zu dem Fall können unter der Telefonnummer 059133-3332 gemeldet werden.