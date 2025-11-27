Bosnien und Herzegowina hat zwei Milliardäre, einer davon ist jung und rund 3 Milliarden Euro schwer

Vom Handelsimperium bis zum Elektro-Supersportwagen: Zwei Milliardäre aus Bosnien und Herzegowina prägen mit unterschiedlichen Erfolgsgeschichten die Wirtschaftslandschaft der Region.

Bosnien und Herzegowina kann mit zwei Milliardären aufwarten. Der Handelsmagnat Senad Dzambic, Eigentümer der Bingo-Gruppe, wurde bereits 2014 von Forbes zu einem der vermögendsten Geschäftsmänner des Landes erklärt. Sein Unternehmen erwirtschaftete damals schon einen Umsatz von mehr als 500 Millionen Konvertiblen Mark. In diesem Jahr stufte ihn das Magazin “Nedeljnik” mit einem geschätzten Vermögen von 1,1 Milliarden Euro auf Platz 22 der reichsten Persönlichkeiten der Region ein – in Bosnien und Herzegowina belegt er damit unangefochten die Spitzenposition.

Aktuelle Daten der Finanzagentur FIA bestätigen die Dominanz seines Unternehmens Bingo d.o.o., das in den Kategorien Umsatz, Gewinn und Mitarbeiterzahl führend bleibt. Konkret erwirtschaftete der Handelsriese im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,94 Milliarden KM, was ihn zum profitabelsten Unternehmen des Landes macht. Dzambic beschränkt seine unternehmerischen Aktivitäten längst nicht mehr auf den Handel – er hat sein Geschäftsimperium auf Produktionsbetriebe ausgeweitet und hält seit diesem Jahr auch Anteile am Braunkohlebergwerk Miljevina.

Rimacs Erfolgsgeschichte

Betrachtet man den Geburtsort als Kriterium, kann Bosnien und Herzegowina noch einen weiteren Milliardär für sich beanspruchen, der zu den wohlhabendsten Persönlichkeiten der Region zählt. Der gebürtige Livnjak Mate Rimac verfügt über ein Vermögen, das auf 2,5 bis 3 Milliarden Euro geschätzt wird. Der 37-jährige Gründer und Geschäftsführer der Rimac Gruppe hat sich im Laufe der Jahre als eine der herausragenden Persönlichkeiten der globalen Automobilindustrie etabliert – besonders im Bereich der Elektrofahrzeuge und Hightech-Lösungen.

Das 2009 gegründete Unternehmen Rimac Automobili entwickelte sich zum Inbegriff für Innovationen bei elektrischen Supersportwagen. Modelle wie der Concept One und Nevera erregten weltweit Aufsehen, während Kooperationen mit renommierten Herstellern wie Porsche, Hyundai und Kia die Marktposition des Unternehmens weiter festigten. Der Jahresumsatz beläuft sich mittlerweile auf beachtliche 750 Millionen Dollar (Stand 2024).

Strategische Partnerschaften

Ein Meilenstein in Rimacs Karriere war die Gründung des Joint Ventures Bugatti Rimac, an dem seine Unternehmensgruppe 55 Prozent und Porsche 45 Prozent der Anteile hält. Diese strategische Partnerschaft verbindet die Tradition der französischen Luxusmarke mit der innovativen Technologie von Rimac Automobili, um eine neue Generation elektrischer Hypersportwagen zu entwickeln.

Trotz seiner weltweiten Erfolge stieß Rimac bei dem Versuch, in seiner Heimatstadt Livno zu investieren, auf erheblichen Widerstand. Ein geplantes Tourismusprojekt wurde von der lokalen Bevölkerung kritisch gesehen – Bedenken hinsichtlich möglicher Umweltauswirkungen wurden laut, zudem gab es Zweifel an der Art des Landerwerbs.

Diese Kontroverse bewog den Unternehmer schließlich dazu, von weiteren Investitionen in seiner Heimatregion abzusehen.