Inferno am Hofer-Parkplatz: E-Auto explodiert während Ladevorgang (FOTOS)

Dramatische Szenen auf einem Hofer-Parkplatz: Ein E-Auto ging während des Ladevorgangs in Flammen auf und sorgte für einen aufwändigen Feuerwehreinsatz mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen.

Am Sonntagvormittag geriet ein Elektrofahrzeug auf dem Parkplatz eines Hofer-Marktes in Oberndorf bei Salzburg in Brand. Als die Einsatzkräfte gegen 9 Uhr am Unglücksort eintrafen, stand das Fahrzeug bereits vollständig in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr auf ihrer Webseite hatte das Feuer vermutlich im Heckbereich des Wagens begonnen, während dieser an einer Ladesäule angeschlossen war.

Die Löscharbeiten erforderten eine komplette Sperrung der Salzburger Straße. Aufgrund der intensiven Rauchentwicklung mussten zudem die Anrainer in unmittelbarer Nähe gewarnt werden. Die Bevölkerung erhielt die Anweisung, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Herausfordernde Löscharbeiten

Obwohl die Flammen nach etwa 30 Minuten scheinbar unter Kontrolle gebracht waren, kam es mehrfach zu erneuten Entzündungen des Fahrzeugs. Nach insgesamt eineinhalb Stunden wurde der Wagen in einen speziellen Hochvolt-Quarantänecontainer (Sicherheitsbehälter für E-Autos) verbracht. Die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung untersucht nun die mögliche Kontamination durch versickertes Löschwasser.

Umfangreicher Einsatz

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass bei Bränden von Elektrofahrzeugen von einer erhöhten Belastung durch Brandgase auszugehen ist. Aus diesem Grund wurden die eingesetzten Atemschutztrupps vor Ort mit Filtergeräten dekontaminiert.

An dem Einsatz waren 38 Kräfte der örtlichen Feuerwehr beteiligt. Weitere Unterstützung leisteten das Rote Kreuz, ein Abschleppunternehmen, die Polizei sowie Mitarbeiter der Salzburg Netz GmbH.