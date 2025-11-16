“Dachten, es sei ein Tier”: Jäger erschießt eigenen Kollegen

Tödlicher Fehler im Jagdgebiet: Ein 67-jähriger Jäger wurde in Tschechien von einem Kollegen erschossen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung.

Bei einer Jagd in Tschechien kam es zu einem tragischen Zwischenfall. In der Nähe von Kladruby wurde am Samstag ein 67-jähriger Jäger von einem Jagdkollegen erschossen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen.

Wie Augenzeugen berichteten, traf ein Projektil das Opfer direkt am Kopf. Laut der Zeitung “Pravo” konnten die alarmierten Rettungskräfte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Eine rechtsmedizinische Obduktion wurde angeordnet.

Die Polizei führte bei allen Teilnehmern der Jagdgesellschaft Alkohol- und Drogentests durch, die jedoch keine Auffälligkeiten ergaben.

Tschechische Jagdstatistik

Der tschechische Jagdverband gibt an, dass landesweit 88.584 Personen einen gültigen Jagdschein besitzen, wobei etwa 70.000 davon aktiv auf die Jagd gehen.

Erst vor wenigen Wochen ereignete sich im Bezirk Tachov ein weiterer Jagdunfall, als ein Jäger irrtümlich statt eines Fuchses einen Schatzsucher (Sondengänger) anschoss.