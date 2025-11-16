Wirst du SO geküsst, steht eure Beziehung vor dem Abgrund

Auf TikTok verbreitet sich derzeit ein Phänomen, das zahlreiche Nutzer in Beziehungsangst versetzt: der sogenannte “Forehead kiss of doom” – der Stirnkuss des Untergangs. Diese Theorie besagt, dass ein Kuss auf die Stirn das nahende Ende einer Beziehung signalisiert.

Ein virales TikTok-Video mit über 679.000 Aufrufen bringt es auf den Punkt: “Wenn er dir den Stirnkuss des Untergangs gibt und du weißt, dass du nur mehr eine Woche mit ihm hast.” Ein weiterer Clip, der mehr als 110.000 Mal angesehen wurde, formuliert es noch drastischer: “Wenn er dich auf die Stirn küsst und du weißt, dass du weniger als 48 Stunden hast, bevor ihr nie wieder miteinander redet.”

Die Theorie suggeriert, dass besonders in der Kennenlernphase oder bei lockeren Beziehungen ein Stirnkuss als Vorbote des baldigen Single-Daseins gedeutet werden sollte. In den Kommentarspalten häufen sich die Erfahrungsberichte von Nutzern, die sich als Betroffene oder Ausführende dieses “Todeskusses” sehen. “Die Erinnerung, die du mir gerade zurückgebracht hast💀….”, schreibt jemand, während ein anderer knapp kommentiert: “Der Kuss des Todes.”

Betroffene berichten

Die Resonanz auf den Trend ist beachtlich. “Das habe ich gestern Abend zu meinem Freund gesagt. Er verliert das Interesse. Woher weißt du das, fragte sie… Weil er mich auf die Stirn küsst, wenn er mich sieht.” Ein weiterer Nutzer bestätigt: “Ehrlich gesagt, macht das total Sinn. Ich bin jetzt seit über 48 Stunden auf ‘gelesen’😂”

Die Community zeigt sich gleichermaßen fasziniert und verunsichert: “Was ist die Wissenschaft dahinter und warum wird das nicht untersucht?” Ein anderer Nutzer zieht seine persönliche Konsequenz: “Ich habe gelernt, niemals einem Kuss auf die Stirn zu vertrauen.” Manche erweitern die Theorie sogar: “Oder wenn sie dir die Haare hinter das Ohr streichen. Sag mir einfach, dass du mich bald verlassen wirst💔”

Gegenstimmen existieren

Allerdings gibt es auch zahlreiche Gegenstimmen, die positive Erfahrungen mit Stirnküssen teilen. “Er küsste mich beim ersten Treffen auf den Kopf, und seitdem sind wir zusammen”, berichtet eine TikTokerin. Ein männlicher Nutzer widerspricht der Theorie entschieden: “Ich küsse meine Freundin buchstäblich ständig auf die Stirn und habe nicht vor, sie in nächster Zeit zu verlassen.”