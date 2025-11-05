TikTok-Trend: „Potato Bed“ erobert Erwachsene im Netz

Wie eine warme Kartoffel eingehüllt im Bett liegen – dieser Wohlfühltrend erobert gerade TikTok. Millionen Nutzer schwören auf die simple Konstruktion für perfekten Schlafkomfort.

Der neue TikTok-Trend für perfekten Schlafkomfort erobert die sozialen Medien: „Potato Beds“ versprechen maximale Gemütlichkeit und ziehen tausende Fans in ihren Bann. Das Konzept ist denkbar einfach umzusetzen. Alles, was man benötigt, sind mehrere Decken, Kissen und ein Spannbetttuch. Die Konstruktion beginnt damit, das Spannbetttuch mit der elastischen Seite nach oben auf die Matratze zu legen. Anschließend werden die Ränder mit Kissen oder gefalteten Decken aufgefüllt. Eine Decke dient als Unterlage, eine weitere zum Zudecken – und schon ist das kuschelige „Kartoffelnest“ fertig, das stark an die bekannten Babynester erinnert.

Die Namensgebung „Potato Bed“ wird unterschiedlich erklärt. Manche Nutzer ziehen Parallelen zur Lagerung oder Anpflanzung von Kartoffeln. Häufiger wird jedoch der Vergleich mit in Alufolie gebackenen Ofenkartoffeln oder mit Erdäpfeln in einem warmen Stoffbeutel gezogen.

Virale Verbreitung

Zu den populärsten Beiträgen zählt das Video der britischen Influencerin Alice Kate. In ihrem Clip, der mehr als zwei Millionen Aufrufe und über hunderttausend Likes verzeichnet, demonstriert sie die Herstellung ihres „Potato Beds“. Laut ihrer Beschreibung ermöglicht die Konstruktion den „besten Schlaf aller Zeiten“. Andere Videos zum Thema erreichen sogar bis zu fünf Millionen positive Bewertungen.

Der Trend inspiriert zahlreiche Content-Creator zum Nachmachen – mit durchweg begeisterten Reaktionen. „Es sieht nicht nur gemütlich aus. Ich weiß, ich werde heute Nacht so gut schlafen“, schwärmt TikTok-Nutzerin Fiyin, merkt jedoch an, dass sie für ihr perfektes Nest noch weitere Kissen benötigen würde.

Kuschelparadies zuhause

Das Bedürfnis nach dem Gefühl, wie eine kleine, warme Kartoffel eingehüllt zu sein, scheint viele Menschen anzusprechen. „Ich würde nie wieder aus diesem Bett herauskommen“, lautet ein Kommentar unter den Videos. Ein anderer Nutzer stellt fest: „Es ist ein Babybett in Erwachsenengröße – kein Wunder, hast du so gut geschlafen!“

Einige TikTok-Enthusiasten verfeinern das Konzept noch weiter: Sie füllen die Seitenwände mit Plüschtieren, versprühen beruhigende Duftnoten oder platzieren strategisch Wasser, Bücher und Kerzen auf einem Nachttisch – die perfekte Vorbereitung für einen vollkommen entspannten Tag im selbständig gebauten Kuschelparadies.

