Versteckte Gefahr im Vorratsschrank? Parlament diskutiert Konserven-Gesetz

Praktisch, günstig und überraschend vielseitig – Dosengerichte sind mehr als nur Notfallverpflegung. Doch was steckt wirklich in den Konserven auf Österreichs Supermarktregalen?

Wer im Supermarkt vor dem prall gefüllten Regal mit Konserven-Gerichten steht, hat die Qual der Wahl: Grießnockerl- oder Gulaschsuppe? Ravioli oder gefüllte Paprika? Reisfleisch oder Linsen mit Speck? Für wenige Euro gibt es eine volle Mahlzeit in handlicher, praktischer Form, zum sofortigen Genuss daheim oder als eiserne Reserve im Vorratsraum.

Vielfältige Auswahl

Die Auswahl an Konservengerichten im Supermarkt ist beeindruckend vielfältig: Von traditionellen Suppen wie Grießnockerl oder Gulasch über italienische Klassiker wie Ravioli bis hin zu deftigen Spezialitäten wie gefüllten Paprikaschoten, Reisfleisch oder Linsen mit Speck.

Diese preiswerten Komplettmahlzeiten bieten nicht nur eine praktische Lösung für den unmittelbaren Verzehr, sondern eignen sich auch hervorragend als langfristige Vorratshaltung.