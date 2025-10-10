Arbeitsunfall im Möbelhaus: Hand von 24-Jährigem in Rolltreppe eingeklemmt

Ein 24-jähriger Arbeiter erlitt am Donnerstagabend schwere Handverletzungen bei Servicearbeiten an einer Rolltreppe in einem Möbelhaus in Lieboch bei Graz. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr, als der Mann während der Wartungsarbeiten mit seiner rechten Hand in den Mechanismus der laufenden Rolltreppe geriet.

Schnelle Hilfe

Ein 30-jähriger Kunde aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag reagierte geistesgegenwärtig. Er bemerkte den Vorfall, eilte dem Verunglückten zu Hilfe und befreite dessen Hand aus der Rolltreppe. Durch dieses schnelle Eingreifen konnten vermutlich schwerwiegendere Verletzungen verhindert werden.

Der verletzte Arbeiter wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach bisherigen Erkenntnissen liegt kein Fremdverschulden vor.