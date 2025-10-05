Unfall bei Starkregen: Mutter und Baby sterben in Straßengraben

Starkregen, Aquaplaning und ein verhängnisvoller Moment: Ein Familienauto stürzt auf der A3 in den Graben. Für eine Mutter und ihr Baby kommt jede Hilfe zu spät.

Bei starkem Regen ereignete sich am Samstagnachmittag ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der A3 zwischen Velburg und Parsberg. Ein Familienwagen geriet von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Für eine junge Mutter und ihr Baby endete der Unfall tödlich. Hannes Raithel, Sprecher des BRK-Kreisverbands (Bayerisches Rotes Kreuz) Neumarkt, schilderte die anfängliche Situation: „Die Lage war initial vollkommen unklar, woraufhin eine Vielzahl von Einsatzkräften alarmiert wurden.“ Als der erste Notarzt die Unfallstelle erreichte, fand er das schwer beschädigte Fahrzeug im Straßengraben vor – mit einer vierköpfigen Familie im Inneren.

Schnelle Hilfe

Ein glücklicher Zufall wollte es, dass auf der gegenüberliegenden Fahrbahn gerade eine Einsatzhundertschaft der Polizei unterwegs war. „Diese haben zusammen mit diversen Ersthelfern die Reanimationen unterstützt“, erklärte Raithel. Trotz aller Bemühungen konnten die Mutter und ihr Baby nicht gerettet werden. Der Vater und das zweite Kind überlebten den Unfall. Jörg Zitzelsbeger, Leiter der Autobahnpolizeistation Parsberg, gab Auskunft über deren Zustand: „Denen geht es den Umständen entsprechend so weit gut. Sie sind verletzt, aber nicht schwerer und befinden sich in einer Klinik.“

Wetter als Ursache

Warum es zu dem Unfall kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zitzelsbeger vermutet jedoch einen Zusammenhang mit den Wetterbedingungen: „Vermutlich hängt es mit dem Wetter, mit Aquaplaning zusammen.“ Die heftigen Niederschläge erschwerten auch die Rettungsarbeiten erheblich. Kreisbrandmeister Jürgen Kohl aus dem Landkreis Neumarkt bestätigte: „Solche Regenfälle sind für die Feuerwehr immer schwierig.“ Die Autobahn in Richtung Passau blieb mehrere Stunden gesperrt.

Die Verkehrspolizei Parsberg hat die Ermittlungen aufgenommen.