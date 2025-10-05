Wodka in die Waschmaschine – darum wird es dir deine Kleidung danken

Nicht nur im Glas, sondern auch in der Waschtrommel entfaltet Wodka seine Wirkung. Der hochprozentige Helfer bekämpft Bakterien und sorgt für frische Kleidung.

Wodka als überraschender Helfer in der Waschküche sorgt für frischere Wäsche. Was zunächst ungewöhnlich klingt, hat einen nachvollziehbaren Hintergrund: Die hochprozentige Spirituose mit ihrem Alkoholgehalt von bis zu 40 Prozent funktioniert nicht nur bei geselligen Anlässen, sondern entfaltet auch eine desinfizierende Wirkung im Haushalt.

Wer mit unangenehm riechender Kleidung oder hartnäckigen Verschmutzungen kämpft, kann einen einfachen Trick ausprobieren. Ein Schuss Wodka im Waschgang bekämpft effektiv die geruchsverursachenden Bakterien. Bedenken hinsichtlich eines alkoholischen Dufts an der Kleidung sind unbegründet – der charakteristische Geruch der Spirituose verflüchtigt sich während des Waschvorgangs vollständig.

Einfache Anwendung

Der praktische Haushaltstipp lässt sich leicht umsetzen. Fügen Sie dem regulären Waschmittel etwa eine Drittel Tasse Wodka hinzu. Nach dem Start des Waschprogramms und dem Einlaufen des Wassers unterbrechen Sie den Vorgang kurz. Lassen Sie die Mischung dann etwa eine Stunde lang einwirken, bevor Sie das Programm normal fortsetzen.

Das Ergebnis: spürbar frischere Wäsche mit einem angenehmen Duft.