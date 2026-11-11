Kroatien sperrt wichtige Autobahn: Reisende müssen Umwege einplanen

Auf einer der wichtigsten Autobahnen Kroatiens kommt es bis kurz vor Weihnachten zu erheblichen Einschränkungen. Auch auf weiteren Strecken Richtung Dalmatien, Bosnien und Serbien müssen Autofahrer mit Sperren und Verzögerungen rechnen.

Wer in den kommenden Wochen von Österreich nach Kroatien oder weiter auf den Balkan fährt, sollte seine Route genauer prüfen. Der kroatische Automobilklub HAK meldet am 11. November 2026 zahlreiche Baustellen auf wichtigen Autobahnverbindungen. Besonders betroffen ist die A1 zwischen Zagreb und Dalmatien. Dort bleibt ein Abschnitt bis zum 18. Dezember gesperrt. Hinzu kommen nächtliche Verkehrsunterbrechungen und Einschränkungen an Grenzübergängen.

A1 Richtung Zagreb bis Dezember unterbrochen

Die wichtigste Sperre betrifft den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Bisko und Split auf der Autobahn A1. Bis einschließlich 18. Dezember ist die Fahrbahn in Richtung Zagreb gesperrt. Der Verkehr wird über die Landstraßen DC220 und ŽC6260 zur Anschlussstelle Split umgeleitet. Für Reisende aus Dalmatien Richtung Österreich bedeutet das einen zusätzlichen Umweg.

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Auch in der Gegenrichtung gibt es eine ungewöhnliche Verkehrsführung: Wer von Zagreb kommend weiter Richtung Dubrovnik fahren möchte, muss bei der Anschlussstelle Split zunächst die Autobahn verlassen, am Kreisverkehr bei Dugopolje wenden und anschließend wieder auffahren. Weitere Einschränkungen bestehen zwischen Gornja Ploča und Sveti Rok. Dort steht wegen Brückenarbeiten bis 14. Dezember in beiden Fahrtrichtungen teilweise nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Heute Nacht wird der Verkehr mehrfach angehalten

Besonders aufmerksam sollten Autofahrer sein, die nachts unterwegs sind. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 11. auf 12. November, wird der Verkehr auf der A1 im Bereich der Mautstellen Vrgorac und Zagvozd zwischen 22 und 5 Uhr wiederholt unterbrochen. Die einzelnen Anhaltungen sollen jeweils höchstens 15 Minuten dauern. Grund sind Montagearbeiten für das neue elektronische Mautsystem.

Weitere kurzzeitige Unterbrechungen sind bis 20. November im Bereich der Anschlussstelle Split vorgesehen. Auch bei der Mautstelle Lučko nahe Zagreb kann es bis 23. November nachts zwischen 23 und 4 Uhr zu Verkehrsstopps kommen. Auf der A7 bei Rijeka ist außerdem in der Nacht auf Donnerstag zwischen Rujevica und Orehovica eine Sperre in Richtung Zagreb beziehungsweise Križišće vorgesehen.

Auch die Strecke über Maribor ist betroffen

Wer aus Österreich über Slowenien nach Zagreb fährt, nutzt häufig die kroatische A2 zwischen Macelj und Zagreb. Auf dieser wichtigen Verbindung ist bis 16. November im Bereich nahe Macelj in Richtung slowenischer Grenze nur eine Fahrspur verfügbar.

Zusätzlich bleibt die Auffahrt an der Mautstelle Đurmanec Richtung Zagreb bis 27. November gesperrt. Die Umleitung führt über die Landstraße DC1. Auch auf der A3, die Zagreb mit Ostkroatien und der serbischen Grenze verbindet, bestehen mehrere Baustellen. Besonders bei längeren Fahrten sollten Autofahrer deshalb zusätzliche Zeit einplanen. Wie viel länger eine Fahrt tatsächlich dauert, hängt vom Verkehrsaufkommen und der jeweiligen Tageszeit ab.

An den Grenzen gelten zusätzliche Kontrollen

Nicht nur Autobahnbaustellen können die Heimreise verlängern. An Kroatiens Außengrenzen mit Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro wird mittlerweile das europäische Ein- und Ausreisesystem EES eingesetzt. Bei betroffenen Drittstaatsangehörigen werden neben den Passdaten auch biometrische Informationen wie Gesichtsbilder und Fingerabdrücke erfasst.

Wichtig für Menschen aus Bosnien und Serbien, die in Österreich leben: Wer einen gültigen österreichischen Aufenthaltstitel besitzt, ist grundsätzlich von der EES-Registrierung ausgenommen. Dasselbe gilt für EU-Staatsbürger und Inhaber entsprechender längerfristiger Visa. Die regulären Grenzkontrollen bleiben dennoch bestehen.

Was Reisende Richtung Bosnien beachten sollten

Am Grenzübergang Stara Gradiška–Gradiška sind laut HAK Pkw und bestimmte Lastwagen bis 20 Tonnen zugelassen. Zollpflichtige Lastwagen werden dagegen zum Übergang Gornji Varoš umgeleitet. Auch am Grenzübergang Gunja–Brčko gibt es Einschränkungen für den Schwerverkehr und Busse. Als Ausweichroute dient Županja–Orašje.

Die Wartezeiten an den Grenzübergängen können sich innerhalb kurzer Zeit erheblich verändern. Einzelne veröffentlichte Stundenangaben betreffen außerdem den Lkw-Verkehr und dürfen nicht automatisch auf Pkw übertragen werden.

Vor der Abfahrt die Route kontrollieren

Besonders für Familien, die an Wochenenden oder über Nacht Richtung Balkan fahren, empfiehlt sich deshalb eine kurzfristige Überprüfung der Verkehrslage. Der HAK veröffentlicht laufend aktualisierte Informationen zu Baustellen, Grenzübergängen und verfügbaren Verkehrskameras.

Auch das Wetter kann derzeit eine Rolle spielen. Für Kroatien werden stellenweise nasse und rutschige Fahrbahnen sowie eingeschränkte Sicht durch Nebel gemeldet. Die wichtigste Empfehlung für Reisende aus Österreich lautet daher: Nicht automatisch die gewohnte Strecke wählen. Gerade auf der A1 Richtung Dalmatien können bekannte Routen derzeit unerwartete Umwege und zusätzliche Verzögerungen verursachen.