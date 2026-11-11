Ab Sonntag gelten neue Winterregeln: Was Autofahrer Richtung Balkan wissen müssen

Wer in den kommenden Tagen von Österreich nach Kroatien oder Bosnien fährt, muss aufpassen. Ab 15. November gelten in zwei wichtigen Transitländern wieder strengere Vorschriften für die Winterausrüstung, sogar bei Sonnenschein und trockenen Straßen.

Für viele Autofahrer in Österreich steht vor der nächsten Heimreise ein wichtiger Termin an. Am Sonntag, dem 15. November 2026, beginnt in Slowenien und Kroatien die saisonale Winterausrüstungspflicht. Besonders überraschend: Während in Österreich Winterreifen nur bei entsprechenden Straßenverhältnissen vorgeschrieben sind, gelten in den beiden Nachbarländern teilweise strengere Regeln. Wer Richtung Bosnien, Serbien oder an die kroatische Küste unterwegs ist, sollte deshalb nicht nur das Wetter, sondern auch die Vorschriften entlang seiner gesamten Route kennen.

Slowenien: Auch bei 15 Grad können Winterreifen Pflicht sein

In Slowenien gilt vom 15. November bis 15. März eine allgemeine Winterausrüstungspflicht. Anders als in Österreich spielt es während dieses Zeitraums grundsätzlich keine Rolle, ob Schnee liegt. Für Pkw bis 3,5 Tonnen sind vier Winterreifen mit entsprechender Kennzeichnung und mindestens drei Millimetern Profiltiefe vorgeschrieben.

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Alternativ dürfen Autofahrer auch Sommerreifen mit mindestens drei Millimetern Profil verwenden. Dann müssen allerdings passende Schneeketten oder gleichwertige Traktionshilfen mitgeführt und bei entsprechenden Straßenverhältnissen verwendet werden. Eine Ausnahme besteht in bestimmten Küstengebieten Sloweniens, wo Sommerreifen mit mindestens drei Millimetern Profil ausreichen können.

Wer ohne die vorgeschriebene Winterausrüstung unterwegs ist, riskiert eine Geldstrafe. Wird dadurch der Verkehr behindert, können die Konsequenzen deutlich schwerwiegender ausfallen.

Kroatien: Auf wichtigen Autobahnen gilt die Pflicht auch ohne Schnee

Besonders relevant für Reisende Richtung Bosnien oder Dalmatien ist die kroatische Regelung. Vom 15. November 2026 bis 15. April 2027 müssen Fahrzeuge auf bestimmten, gesetzlich festgelegten Winterstrecken entsprechend ausgerüstet sein. Dazu gehören zahlreiche Autobahnabschnitte, darunter wichtige Verbindungen rund um Zagreb sowie Teile der Autobahnen A1 und A6.

Die Vorschrift gilt auf diesen Strecken unabhängig vom Wetter. Selbst wenn die Fahrbahn vollständig trocken ist und die Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt liegen, muss die vorgeschriebene Ausrüstung vorhanden sein. Für Pkw bis 3,5 Tonnen sind zwei Varianten erlaubt: Entweder befinden sich Winterreifen mit zulässiger Kennzeichnung auf allen vier Rädern, oder das Fahrzeug fährt mit Sommerreifen mit mindestens vier Millimetern Profil und führt geeignete Schneeketten beziehungsweise vergleichbare Traktionshilfen mit.

Entscheidend ist also nicht nur, welche Reifen montiert sind, sondern auch, auf welcher Straße man unterwegs ist.

Bei winterlichen Straßenverhältnissen können entsprechende Anforderungen auch außerhalb der festgelegten Winterstrecken gelten.

Bosnien: Dort gelten die Regeln bereits seit Novemberbeginn

Wer über Kroatien nach Bosnien und Herzegowina weiterfährt, muss eine weitere Besonderheit beachten. Dort gilt die Winterausrüstungspflicht bereits seit 1. November 2026 und bleibt bis 1. April 2027 bestehen, unabhängig von den tatsächlichen Witterungsverhältnissen.

Zugelassen sind Winterreifen auf allen Rädern oder bestimmte Kombinationen aus Winter- beziehungsweise Sommerreifen und Schneeketten. Bei Sommerreifen müssen alle vier Reifen mindestens vier Millimeter Profiltiefe aufweisen. Zusätzlich sind geeignete Schneeketten für die Antriebsräder mitzuführen.

Anders ist die Situation in Serbien: Dort gilt zwischen 1. November und 1. April eine witterungsabhängige Pflicht. Bei Schnee, Eis oder Glätte müssen Pkw mit Winterreifen auf allen Rädern ausgestattet sein. Die vorgeschriebene Profiltiefe beträgt mindestens vier Millimeter.

Ein Auto, vier Länder, unterschiedliche Vorschriften

Wie schnell die Regeln relevant werden, zeigt eine typische Fahrt von Wien über Graz, Maribor und Zagreb nach Sarajevo. In Österreich darf man bei trockenen Straßen grundsätzlich auch im November noch mit Sommerreifen fahren.

Ab der slowenischen Grenze gelten ab Sonntag jedoch die saisonalen Vorschriften. In Kroatien kommt es darauf an, welche Straßen befahren werden. Spätestens in Bosnien ist die Winterausrüstung bereits seit Anfang November unabhängig vom Wetter vorgeschrieben.

Wer sich ausschließlich an den österreichischen Regeln orientiert, kann deshalb im Ausland gegen Vorschriften verstoßen.

Worauf Autofahrer vor der Abfahrt achten sollten

Der ÖAMTC empfiehlt für Winterfahrten ins Ausland Winterreifen mit mindestens vier Millimetern Profiltiefe, besser mehr. Neben den Reifen sollten auch Batterie, Beleuchtung, Scheibenwaschanlage und Frostschutz kontrolliert werden. Passende Schneeketten können besonders auf Bergstrecken sinnvoll sein.

Wichtig ist außerdem, die aktuelle Verkehrslage vor der Abfahrt zu prüfen. Gerade in den kroatischen Bergregionen Lika und Gorski kotar können Schnee, Eis und starker Wind kurzfristig zu Sperren führen. Die wichtigste Erkenntnis für Reisende aus Österreich: Ein Fahrzeug, das hierzulande bei trockener Fahrbahn völlig legal unterwegs ist, erfüllt nicht automatisch die Wintervorschriften in Slowenien, Kroatien oder Bosnien. Wer rechtzeitig kontrolliert, ob seine Ausrüstung für alle Transitländer geeignet ist, vermeidet unnötige Strafen und gefährliche Überraschungen auf der Heimfahrt.