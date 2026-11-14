Hund vermisst? Kroatische Erfindung gewinnt Gold und könnte Leben retten

Ein unachtsamer Moment beim Spaziergang, ein lauter Knall oder eine offene Gartentür: Plötzlich ist der Hund verschwunden. Für Besitzer beginnt eine verzweifelte Suche. Besonders schwierig wird es, wenn das Tier im Urlaub oder in einer fremden Umgebung entläuft. Eine Erfindung aus Kroatien könnte in solchen Situationen die Suche erheblich erleichtern.

Der kroatische Entwickler Matija Jekić aus Poreč hat mit DOGGYPASS eine intelligente Hundemarke geschaffen, die an einem gewöhnlichen Halsband befestigt wird. Die Idee dahinter ist einfach: Wer einen entlaufenen Hund findet, soll dessen Besitzer möglichst schnell und unkompliziert kontaktieren können.

Goldmedaille für Erfindung aus Kroatien

Die Innovation wurde Anfang November auf der internationalen Erfindermesse iENA 2026 in Nürnberg ausgezeichnet. DOGGYPASS erhielt eine Goldmedaille der chinesischen Erfindervereinigung. Die kroatische Erfindergemeinschaft bestätigte den Erfolg am 9. November.

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Die iENA gehört zu den traditionsreichen internationalen Veranstaltungen für Erfindungen und technische Neuheiten. Bei der diesjährigen Ausgabe vom 31. Oktober bis 2. November präsentierten 340 Aussteller aus 21 Ländern und Regionen insgesamt 580 Erfindungen.

Die Auszeichnung ist für Jekić eine internationale Anerkennung. Sie bedeutet allerdings nicht, dass DOGGYPASS bereits als überlegenes System zur Tiersuche wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Die Besonderheit seiner Entwicklung liegt vielmehr darin, dass sie eine bereits verbreitete Technologie für ein alltägliches Problem nutzbar macht.

So funktioniert die intelligente Hundemarke

Im Mittelpunkt steht die sogenannte NFC-Technologie. Die Abkürzung bedeutet „Near Field Communication“, also Nahfeldkommunikation. Viele Menschen verwenden diese Technik bereits täglich, beispielsweise beim kontaktlosen Bezahlen mit dem Smartphone. Bei DOGGYPASS funktioniert das Prinzip ähnlich.

Zunächst lädt der Hundebesitzer eine App herunter und erstellt ein digitales Profil seines Tieres. Darin können unter anderem der Name, ein Foto, Kontaktdaten und wichtige gesundheitliche Informationen hinterlegt werden. Anschließend wird der kleine NFC-Anhänger am Halsband befestigt. Findet nun jemand den entlaufenen Hund, genügt es, ein kompatibles Smartphone an die Marke zu halten. Das digitale Profil kann daraufhin geöffnet werden.

Der entscheidende Vorteil: Die Person, die den Hund findet, muss keine eigene App herunterladen oder ein Benutzerkonto erstellen.

Die Einrichtung und Verwaltung des Profils erfolgt dagegen über die App des Besitzers. Auch Änderungen sind möglich. Wer beispielsweise eine neue Telefonnummer bekommt, kann seine hinterlegten Informationen aktualisieren, ohne eine neue Hundemarke anfertigen zu lassen.

Warum die Erfindung gerade im Urlaub helfen könnte

Besonders interessant ist die Entwicklung für Menschen, die regelmäßig mit ihren Hunden verreisen. Viele Familien aus Österreich nehmen ihre Vierbeiner im Sommer nach Kroatien oder auf Reisen nach Bosnien und Herzegowina beziehungsweise Serbien mit.

Gerade dort können entlaufene Tiere zum Problem werden. Ein Hund kennt die fremde Umgebung nicht, und sein Besitzer weiß möglicherweise nicht, an welche örtliche Stelle er sich wenden soll. Eine gewöhnliche Hundemarke mit österreichischer Telefonnummer kann zwar ebenfalls helfen. Ein digitales Profil bietet jedoch zusätzliche Möglichkeiten.

So könnte ein Finder beispielsweise erkennen, wie das Tier heißt, ob es besondere gesundheitliche Bedürfnisse hat und wie der Besitzer erreichbar ist. Gerade bei einem verletzten oder verängstigten Hund können solche Informationen wertvoll sein. Allerdings funktioniert das System nur, wenn jemand das Tier tatsächlich findet, der Anhänger noch vorhanden ist und das digitale Profil aufgerufen werden kann.

Wichtiger Unterschied: DOGGYPASS ist kein GPS-Tracker

Bei aller Begeisterung gibt es eine entscheidende Einschränkung.

DOGGYPASS kann den Aufenthaltsort eines verschwundenen Hundes nicht selbstständig ermitteln.

Anders als ein GPS-Tracker übermittelt der NFC-Anhänger keine laufenden Standortdaten. Besitzer können deshalb nicht auf einer Karte verfolgen, wohin ihr Tier läuft. Die Technik funktioniert erst dann, wenn jemand den Anhänger mit einem geeigneten Smartphone ausliest.

Auch bei schlechtem Mobilfunkempfang kann der Zugriff auf ein online hinterlegtes Profil eingeschränkt sein. Dafür benötigt ein passiver NFC-Anhänger keine eigene Batterie und muss nicht regelmäßig aufgeladen werden. Die Erfindung ist somit keine Alternative zur aktiven Ortung, sondern eine zusätzliche Möglichkeit, einen bereits gefundenen Hund seinem Besitzer zuzuordnen.

In Österreich bleibt der Mikrochip Pflicht

Für österreichische Hundebesitzer ist noch eine weitere Unterscheidung wichtig.

Die digitale Hundemarke ersetzt keinesfalls den gesetzlich vorgeschriebenen Mikrochip.

In Österreich müssen grundsätzlich alle gehaltenen Hunde elektronisch gekennzeichnet und in der bundesweiten Heimtierdatenbank registriert sein. Welpen müssen spätestens im Alter von drei Monaten, jedenfalls aber vor der ersten Weitergabe, gechippt werden. Die Registrierung muss grundsätzlich innerhalb eines Monats nach der Kennzeichnung, Einreise oder Übernahme erfolgen.

Der implantierte Mikrochip enthält eine eindeutige Identifikationsnummer, die mit einem speziellen Lesegerät ausgelesen werden kann. Ein gewöhnliches Smartphone kann diesen verpflichtenden Tierchip nicht einfach auslesen. DOGGYPASS verfolgt deshalb einen ergänzenden Ansatz: Während der implantierte Chip eine dauerhafte Identifizierung ermöglicht, soll die digitale Hundemarke auch Privatpersonen eine schnelle Kontaktaufnahme erleichtern.

Eine kleine Erfindung mit großem Potenzial

Die Goldmedaille aus Nürnberg zeigt, dass die Idee des kroatischen Erfinders international Aufmerksamkeit erregt. Ob sich DOGGYPASS langfristig am Markt durchsetzen wird, hängt allerdings von mehreren Faktoren ab: dem Preis, der Zuverlässigkeit, dem Datenschutz und vor allem davon, wie einfach das System im Ernstfall tatsächlich funktioniert.

Fest steht: Die Technologie könnte eine zusätzliche Hilfe bieten, wenn ein Hund verschwindet. Denn manchmal braucht es keine komplizierte technische Revolution, sondern nur eine praktische Idee für ein Problem, das Millionen Tierbesitzer kennen.

Und vielleicht kann eine kleine Hundemarke aus Poreč künftig dazu beitragen, dass aus einer verzweifelten Suche schneller ein glückliches Wiedersehen wird.