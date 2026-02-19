Sporttasche voller Beute: Dieb schlägt auf Polizisten ein

Mit einer Sporttasche voller Diebesgut und trotz Aufenthaltsverbots wurde ein 36-jähriger Ungar am Wiener Westbahnhof gefasst – dann schlug er auf einen Polizisten ein.

Polizeibeamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Fünfhaus haben einen 36-jährigen Ungarn beim Ladendiebstahl am Wiener Westbahnhof gefasst. Der Mann wurde mittags in einer Umkleidekabine eines Geschäfts dabei beobachtet, wie er Sicherungsvorrichtungen an Kleidungsstücken manipulierte. Ein aufmerksamer Ladendetektiv hatte den Verdächtigen wiedererkannt, da nach diesem bereits wegen eines vorangegangenen Diebstahls in einer nahegelegenen Drogerie gefahndet wurde.

Bei der Kontrolle entdeckten die Einsatzkräfte eine Sporttasche mit noch angebrachtem Preisschild, die vermutlich ebenfalls entwendet worden war. Im Inneren befand sich weiteres mutmaßliches Diebesgut aus insgesamt drei verschiedenen Geschäften. Die teils noch originalverpackten Gegenstände, für die der Verdächtige keine Kaufbelege vorlegen konnte, wurden von den Beamten sichergestellt.

Aggressive Reaktion

Während der Befragung reagierte der 36-Jährige zunehmend unkooperativ und aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Als er schließlich mehrfach mit den Fäusten auf den Oberkörper eines Polizisten einschlug, wurde er festgenommen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den Mann, der bereits wegen Eigentums- und Gewaltdelikten vorbestraft ist, ein gültiges Aufenthaltsverbot für Österreich besteht. Der ungarische Staatsangehörige wurde wegen des Verdachts des mehrfachen gewerbsmäßigen Diebstahls, versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie versuchter schwerer Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Wien stellte die Beantragung der Untersuchungshaft in Aussicht.

Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizanstalt eingeliefert.