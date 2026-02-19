Trailer zeigt verstorbenen Van Der Beek in seiner letzten Rolle (VIDEO)

Wenige Wochen nach seinem Ableben wird James Van Der Beek in einer seiner finalen Darbietungen im Kino zu erleben sein. Der Thriller „The Gates“ kommt am 13. März in die amerikanischen Lichtspielhäuser, wie Lionsgate bekannt gab. Der kürzlich veröffentlichte Filmtrailer zeigt den Schauspieler in der Rolle eines unheimlichen Geistlichen.

Die Handlung des Thrillers dreht sich um drei Freunde, die in einer Wohnsiedlung unbeabsichtigt einen Mord miterleben. Van Der Beek verkörpert Pastor Jacob, der das Trio ins Visier nimmt. Die Freunde müssen sich nicht nur mit ihm auseinandersetzen, sondern auch mit einer argwöhnischen Nachbarschaft, um zu überleben.

Der Schauspieler verstarb vor einer Woche im Alter von 48 Jahren. Im November 2024 hatte der Vater von sechs Kindern seine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. Seinen Durchbruch feierte er in den 1990er-Jahren mit der Erfolgsserie „Dawson’s Creek“, die ihn schlagartig zum Idol einer ganzen Generation machte.

