Königshaus erschüttert: König Charles distanziert sich von verhaftetem Bruder

König Charles III. hat mit deutlichen Worten auf die Festnahme seines jüngeren Bruders Andrew Mountbatten-Windsor reagiert. Der 66-jährige Bruder des Monarchen wurde ausgerechnet an seinem Geburtstag von den Behörden wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch in Gewahrsam genommen.

⇢ An seinem 66. Geburtstag: Ex-Prinz Andrew festgenommen



In einer offiziellen Stellungnahme äußerte sich der britische Monarch besorgt über die Entwicklungen: „Ich habe mit großer Besorgnis die Nachrichten über Andrew Mountbatten-Windsor und den Verdacht auf Amtsmissbrauch zur Kenntnis genommen.“ Der 77-jährige Staatsoberhaupt betonte dabei die Notwendigkeit rechtsstaatlicher Verfahren und forderte einen „umfassenden, fairen und ordnungsgemäßen Prozess“, in dem die zuständigen Behörden den Fall gründlich untersuchen können.

Königliche Unterstützung

Charles III. versicherte den Ermittlungsbehörden seine „uneingeschränkte“ Unterstützung und stellte unmissverständlich klar: „Lassen Sie mich klar sagen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen.“ Trotz der belastenden Situation für die königliche Familie kündigte der Monarch an, seine repräsentativen Pflichten weiterhin wahrzunehmen und sich zu den laufenden Ermittlungen nicht weiter zu äußern.

Der König bekräftigte seinen Entschluss, die Arbeit im Dienste der Krone fortzusetzen: „In der Zwischenzeit werden meine Familie und ich weiterhin unsere Pflicht erfüllen und Ihnen allen dienen.“ Mit dieser Aussage bezog er sich auf sich selbst, seine Gemahlin Camilla sowie das Prinzenpaar William und Kate, die gemeinsam die aktiven Vertreter der britischen Monarchie bilden.

Mit dieser Aussage bezog er sich auf sich selbst, seine Gemahlin Camilla sowie das Prinzenpaar William und Kate, die gemeinsam die aktiven Vertreter der britischen Monarchie bilden.