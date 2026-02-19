An seinem 66. Geburtstag: Ex-Prinz Andrew festgenommen

Sechs Polizeiwagen, acht Zivilbeamte und ein Laptop – der Geburtstag des gefallenen Royal endet im Polizeigewahrsam. Die Vorwürfe wiegen schwer.

Andrew Mountbatten-Windsor wurde an seinem 66. Geburtstag von der Polizei festgenommen und befindet sich in Gewahrsam. Die Thames Valley Police bestätigte, dass er unter dem Verdacht des Amtsmissbrauchs verhaftet wurde. Laut einem Polizeisprecher durchsuchen Beamte derzeit zwei Adressen – eine in Norfolk, vermutlich Wood Farm, wo er zuletzt lebte, sowie eine Immobilie in Berkshire, bei der es sich wahrscheinlich um Royal Lodge in Windsor handelt, die er über zwei Jahrzehnte bewohnte.

Assistant Chief Constable Oliver Wright von der Thames Valley Police erklärte: „Nach eingehender Prüfung haben wir eine Untersuchung zu diesem Vorwurf des Amtsmissbrauchs eingeleitet. Wir müssen die Integrität und Objektivität unserer Ermittlungen schützen, während wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Das erhebliche öffentliche Interesse an diesem Fall ist uns bewusst, und wir werden zu gegebener Zeit weitere Informationen bereitstellen.„

Die Festnahme wurde etwa eine Stunde nach dem Eintreffen von Polizeibeamten auf dem Anwesen in Sandringham bekannt gegeben. Augenzeugen berichteten, dass sechs nicht gekennzeichnete Polizeifahrzeuge kurz nach 8 Uhr morgens auf dem Norfolk-Anwesen des Königs eintrafen. Eine Gruppe von acht Personen in Zivilkleidung, die „den Eindruck von Polizeibeamten machten“, wurde gesichtet.

Der 66-jährige Mountbatten-Windsor hält sich in Sandringham auf, nachdem er von seinem Bruder im Zuge der Epstein-Affäre aus seinem langjährigen Wohnsitz in Windsor verwiesen wurde. Das Erscheinen der Polizei fiel zeitlich mit einer Äußerung von Premierminister Sir Keir Starmer zusammen, der betonte, dass „niemand über dem Gesetz steht“. Derzeit prüfen neun britische Polizeibehörden mögliche Ermittlungen zu Epstein-bezogenen Vorwürfen, darunter Menschenhandel und sexuelle Übergriffe.

Epstein-Verbindungen

Bislang wurde der ehemalige Royal noch nicht von Ermittlern zu den verschiedenen Vorwürfen befragt, die Sexhandel und Amtsmissbrauch umfassen. König Charles hat jedoch seine Bereitschaft signalisiert, die Polizei bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Dem zweitältesten Sohn der verstorbenen Königin wird unter anderem vorgeworfen, in seiner Funktion als britischer Handelsbeauftragter sensible Informationen an Epstein weitergegeben zu haben.

Mehrere Polizeibehörden untersuchen Vorwürfe im Zusammenhang mit Menschenhandel, die in den umfangreichen Dokumenten zu Jeffrey Epstein aufgetaucht sind. Die Metropolitan Police teilte mit, dass sie „erste Ermittlungen“ zu Anschuldigungen durchführt, die mit ehemaligen Personenschützern von Andrew Mountbatten-Windsor in Verbindung stehen. In ihrer Erklärung gab die Met an, bisher „kein Fehlverhalten festgestellt“ zu haben, aber die Untersuchungen zu diesen spezifischen Vorwürfen hätten begonnen.

Der in Ungnade gefallene ehemalige Prinz wurde in ein abgelegenes Cottage am Rande des Sandringham-Anwesens verbannt. Wood Farm, wo sein Vater einen Großteil seiner letzten Lebensjahre verbrachte, liegt etwa 300 Meter eine private Auffahrt hinunter in Wolferton und ist vor der Öffentlichkeit verborgen. Er wird von zwei Polizeibeamten begleitet, die zu seinem Schutz abgestellt wurden.

Landesweite Ermittlungen

In einem Interview mit BBC Breakfast betonte Premierminister Sir Keir Starmer: „Jeder, der relevante Informationen hat, sollte aussagen – ob es Andrew ist oder jemand anderes. Im Fall Epstein, aber auch in vielen anderen Fällen, hat jeder mit Kenntnissen zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen meiner Meinung nach die Pflicht, sich zu melden, unabhängig von seiner Position.“

Landesweit haben verschiedene Polizeibehörden Ermittlungen eingeleitet: Die Metropolitan Police untersucht Behauptungen, dass königliche Personenschützer während Besuchen auf Epsteins Privatinsel „ein Auge zudrückten“. Die Surrey Police sucht nach Informationen zu einem Vorwurf aus den 1990er Jahren in Virginia Water. Die Thames Valley Police prüft Behauptungen, dass Epstein 2010 eine junge Frau für eine Begegnung mit Andrew nach Großbritannien schickte.

Ein ehemaliger Beamter behauptete, dass „bestimmte Mitglieder“ des Royalty and Specialist Protection (RaSP)-Kommandos möglicherweise Missbrauch auf Little St James miterlebt haben. Scotland Yard untersucht Vorwürfe, dass königliche Personenschützer während Besuchen auf Epsteins Karibik-Insel weggeschaut hätten.

Virginia Giuffre, die Hauptanklägerin des in Ungnade gefallenen Royals, die im vergangenen Jahr Selbstmord beging, hatte behauptet, sie sei in den frühen 2000er Jahren dreimal zu sexuellen Handlungen mit Andrew gezwungen worden, unter anderem auf Little St James – Vorwürfe, die Mountbatten-Windsor stets zurückgewiesen hat. Mehrere Überlebende haben ebenfalls angegeben, sie seien auf die Insel gebracht und dort missbraucht worden, die Epstein 1998 auf den US-Jungferninseln erworben hatte.

Die Surrey Police hat Menschen mit Informationen zu Vorwürfen des Menschenhandels und sexueller Übergriffe im Zusammenhang mit den Epstein-Akten aufgefordert, sich zu melden. Die Behörde erklärte, dass die Vorwürfe, die in einem redigierten Bericht des US-Justizministeriums vom Dezember dargelegt wurden, angeblich zwischen 1994 und 1996 in Virginia Water stattfanden.

Die National Crime Agency (NCA) hat erklärt, dass sie britische Polizeibehörden unterstützt, „um eine vollständige und unabhängige Bewertung der veröffentlichten Informationen zu ermöglichen“.

Der ehemalige Prinz Andrew, dem wegen seiner Verbindungen zu Epstein seine Titel entzogen wurden, hat jegliches Fehlverhalten vehement bestritten.