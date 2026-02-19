Demo gegen Burschenschafterball – Einschränkungen und Straßensperren

Während in der Hofburg zum Akademikerball geladen wird, formieren sich draußen die Gegner. Die Polizei rüstet sich für einen Großeinsatz in der Wiener Innenstadt.

Der Wiener Akademikerball wird auch heuer wieder von Protestaktionen begleitet. Die Exekutive hat entsprechende Sicherheitsmaßnahmen angekündigt, um mögliche Konfrontationen zwischen Demonstranten und Ballgästen zu unterbinden. Im Laufe des morgigen Nachmittags, am Freitag, müssen Verkehrsteilnehmer in Wien-Innere Stadt und den angrenzenden Bezirken mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen.

Ab etwa 16 Uhr werden Umleitungen des Individualverkehrs eingerichtet und temporäre Straßensperren verhängt. Die Polizei rät dazu, den betroffenen Bereich weiträumig zu meiden. Auch für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs sind Einschränkungen zu erwarten.

Wie in den Vorjahren wird im Umfeld des Veranstaltungsortes ein Platzverbot eingerichtet, das ab 17 Uhr gilt und den Heldenplatz umfasst. Der Zugang zur Hofburg wird nur unter der Voraussetzung gewährt, dass Besucher einer Durchsuchung ihrer Kleidung und mitgeführten Gegenstände zustimmen.

Geplante Protestmärsche

Für den späteren Nachmittag sind zwei Protestmärsche angemeldet. Die „Offensive gegen Rechts“ organisiert eine Demonstration unter dem Motto „Auf die Straße gegen Burschis & Faschos“, die um 17 Uhr vor der Hauptuniversität Wien beginnt und durch das Stadtzentrum führt. Die Demonstranten werden vom Universitätsring über den Schottenring zur Wipplingerstraße und weiter zum Stephansplatz ziehen.

Eine zweite Kundgebung mit der Bezeichnung „Budenbummel“ beginnt gegen 17.45 Uhr am Urban-Loritz-Platz. Die Route führt an verschiedenen Verbindungshäusern von Burschenschaften vorbei, verläuft über die Westbahnstraße zur Zieglergasse und endet am Grete-Rehor-Park am Schmerlingplatz. Für diese Veranstaltung werden rund 200 Demonstranten erwartet.

Mehrere hundert Polizeikräfte aus Wien und anderen Bundesländern werden im Einsatz sein. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, direkte Begegnungen zwischen Demonstranten und Ballbesuchern zu verhindern. Im vergangenen Jahr verliefen die Proteste nach Angaben der Exekutive ohne nennenswerte Zwischenfälle.

FPÖ-Prominenz erwartet

In der Hofburg selbst zeigen sich die Teilnehmer traditionell unbeeindruckt und verurteilen regelmäßig jegliche Form von Gewalt bei den Demonstrationen. Der Ballorganisator und FPÖ-Gemeinderat Udo Guggenbichler betont, man habe grundsätzlich nichts gegen Demonstrationen einzuwenden, solange diese friedlich verlaufen.

Der Ball, der früher unter dem Namen WKR-Ball bekannt war, wurde seit 1952 von Hochschulkorporationen ausgerichtet. Seit dem Wechsel der Veranstalter hat sich die Situation merklich entspannt. In den vergangenen Jahren hielten prominente FPÖ-Politiker wie Heinz-Christian Strache und Walter Rosenkranz Ansprachen bei der Veranstaltung.

Parteichef Herbert Kickl bleibt dem Ball fern, da er nach eigenen Angaben generell keine Ballveranstaltungen besucht. Rosenkranz wird voraussichtlich auch in diesem Jahr wieder an der Eröffnung teilnehmen, ebenso wie der Wiener Landesparteichef Dominik Nepp.