Wo ist Katzi?“ – Ausgebüxter Vierbeiner sorgt für U-Bahn-Chaos

Ein geöffneter Reißverschluss, ein Sprung in die Freiheit und plötzlich Chaos am Hauptbahnhof – die abenteuerliche Flucht einer Katze sorgte für Aufregung bei den Wiener Linien.

Ein aufmerksamer Fahrgast löste am Mittwochnachmittag einen Notstopp der U-Bahn aus, nachdem er eine Katze im Gleisbereich des Wiener Hauptbahnhofs entdeckt hatte. Das Tier hatte sich am Rand der U1-Gleise zusammengekauert. Die Wiener Linien griffen den Vorfall am folgenden Tag humorvoll in einem Social-Media-Posting mit der Frage „Wo ist Katzi?“ auf.

Etwa eine Stunde lang hielt sich die Katze unbemerkt im Stationsbereich auf, bevor sie sich schließlich verängstigt an den Rand des Gleisbetts zurückzog. Nach der Alarmierung durch die Leitstelle rückte die Berufsfeuerwehr Wien an und konnte das verängstigte Tier erfolgreich aus seiner gefährlichen Lage befreien.

Erfolgreiche Rettung

Während des Einsatzes wurde der U-Bahn-Verkehr aufrechterhalten, indem die Züge der Linie U1 über einen Gleiswechsel am Versteck der Katze vorbeigeleitet wurden. Später stellte sich heraus, dass das Tier seinen Besitzern entwischt war, nachdem es selbständig den Reißverschluss seiner Transporttasche von innen geöffnet hatte und herausgesprungen war. Die Eigentümer zeigten sich überglücklich über die Rettung ihres Haustieres.

⇢ Freie Fahrt statt Ampel-Frust: Öffis sollen nur noch an Stationen halten



Der Zwischenfall demonstriert das gut funktionierende Zusammenspiel zwischen den Wiener Verkehrsbetrieben und der Berufsfeuerwehr sowie deren Engagement für das Wohl von Tieren in Notsituationen.

⇢ Schluss mit lauten Telefonaten und Musik: Wiener Linien drohen mit Strafen

