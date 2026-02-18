Freie Fahrt statt Ampel-Frust: Öffis sollen nur noch an Stationen halten

Freie Fahrt statt Stau-Frust: Wien plant eine Revolution für Straßenbahnen und Busse. Mit eigenen Fahrspuren und intelligenten Ampeln sollen die Öffis künftig ohne Zwangsstopps durch die Stadt gleiten.

Wiens öffentlicher Verkehr soll künftig deutlich flüssiger werden. Straßenbahnen und Busse werden nach einem neuen Konzept nur noch an den vorgesehenen Haltestellen zum Stehen kommen. Um dies zu ermöglichen, plant die Stadt separate Fahrspuren für die öffentlichen Verkehrsmittel sowie optimierte Ampelschaltungen. Der Gemeinderat befasst sich heute mit diesen Plänen.

„Bereits jetzt nutzen die Wienerinnen und Wiener für 34 Prozent ihrer täglichen Wege die öffentlichen Verkehrsmittel, und wir möchten diesen Anteil weiter steigern. Entscheidend ist, dass man mit den Öffis schnell und zuverlässig ans Ziel kommt“, erklärte Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Auch der Koalitionspartner unterstützt das Vorhaben nachdrücklich: „Freie Fahrt für Bus und Bim bedeutet dabei weniger Verzögerungen, kürzere Fahrtzeiten, sichere Verbindungen und eine höhere Leistungsfähigkeit“, betonte NEOS Wien Klubvorsitzende Selma Arapovic.

Zweistufiger Umsetzungsplan

Das Projekt wird in zwei Phasen umgesetzt. Zunächst erfolgt eine umfassende Analyse der Beschleunigungsmöglichkeiten auf sämtlichen 29 Straßenbahn- und 135 Buslinien. Anschließend werden die identifizierten Maßnahmen realisiert. Das Kernziel besteht darin, dass die Fahrzeuge zwischen den Haltepunkten ohne Unterbrechung durchfahren können. Zu den geplanten Verbesserungen zählen erweiterte Ampelvorrangschaltungen, koordinierte Grünphasen, die Beseitigung bekannter Falschparker-Problembereiche sowie bauliche Anpassungen wie modifizierte Abbiegespuren und zusätzliche Fahrbahnen für den öffentlichen Verkehr.

Die Wiener Linien verweisen auf bereits bestehende Erfolge: Derzeit schalten bereits drei Viertel aller von öffentlichen Verkehrsmitteln passierten Ampeln automatisch auf Grün. Allein 2024 wurden 40 neue Vorrangschaltungen installiert. Mehr als die Hälfte des Straßenbahnnetzes verläuft bereits auf separaten Gleiskörpern. Laut Kathrin Schmidt, Sprecherin der Wiener Linien, könnten erste zusätzliche Maßnahmen schon in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden. Wann die Fahrgäste konkrete Verbesserungen im Alltag bemerken werden, lasse sich allerdings noch nicht genau prognostizieren.

Falschparker-Problem

Ein erhebliches Problem für den reibungslosen Betrieb stellen nach Angaben der Wiener Linien falsch parkende Fahrzeuge dar. Durchschnittlich viermal täglich werden Busse und Straßenbahnen durch verkehrswidrig abgestellte Autos blockiert. Die Situation hat sich jedoch verbessert: Während 2010 noch 3.600 solcher Blockaden registriert wurden, pendelte sich die Zahl in den vergangenen Jahren bei etwa 1.500 ein – „dank konsequenter Maßnahmen“, wie die Wiener Linien betonen.

Seit Jahresbeginn 2026 wurde das Bußgeld für Falschparker, die öffentliche Verkehrsmittel behindern, auf 467 Euro angehoben.