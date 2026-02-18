Festival of Lights“: Zagreb lockt mit preisgekröntem Lichtspektakel (VIDEO)

Wenn Zagreb im Frühling 2026 zum Lichtermeer wird, treffen internationale Kunst und lokales Erbe aufeinander. Ein preisgekröntes Festival verwandelt die Stadt.

Vom 18. bis 22. März 2026 verwandelt sich Zagreb wieder in ein faszinierendes Lichtermeer. Das Festival der Lichter bringt 26 beeindruckende Installationen an 21 Standorten in die kroatische Hauptstadt und schafft so ein künstlerisches Gesamterlebnis, das moderne Technologie mit kreativen Erzählformen verbindet.

Besonders spannend gestaltet sich der internationale Austausch: Neben heimischen Kunstschaffenden präsentieren zehn Künstler aus Tschechien, Frankreich, Deutschland, der Slowakei und Spanien ihre Werke. Die leuchtenden Kreationen ziehen dabei Publikum aller Altersgruppen und Besucher aus der ganzen Welt an.

⇢ Tradition trifft Moderne: Kroatien setzt beim ESC auf slawische Wurzeln!



Das Festival symbolisiert mehr als nur visuelle Eindrücke – es markiert den Aufbruch in die hellere Jahreszeit und lädt zum Neuentdecken des urbanen Raums ein. Zagreb verwandelt sich in eine offene Galerie, in der das Licht die kulturelle Identität und das Erbe der Stadt auf besondere Weise hervorhebt.

Kulturelles Gesamterlebnis

Wer während dieser Tage in Zagreb weilt, kann das Lichtspektakel mit dem vielfältigen Kulturangebot, Museumsbesuchen und kulinarischen Entdeckungen verbinden. Mit der Zagreb Card lässt sich die Stadt bequem erkunden und von zahlreichen Vergünstigungen profitieren.

Die wachsende internationale Anerkennung des Events spiegelt sich in prestigeträchtigen Auszeichnungen wider: Sowohl European Best Destinations als auch Forbes haben das Festival der Lichter Zagreb zu einem der Top-Events in Europa für 2026 gekürt. Damit festigt die Veranstaltung ihren Ruf als herausragendes europäisches Kulturereignis mit beachtlicher Medienpräsenz.

Nachhaltige Lichtkunst

Nachhaltigkeit und Umweltschutz bilden zentrale Säulen des Festivals. In Zusammenarbeit mit dem WWF rückt die Veranstaltung auch dieses Jahr ökologische Themen ins Rampenlicht. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen des Klimawandels auf die Meere und deren Lebewesen – mit dem Ziel, das Bewusstsein für den Schutz natürlicher Ökosysteme und umweltbewusstes Handeln zu schärfen.

Das Festival der Lichter Zagreb lädt dazu ein, die Stadt in völlig neuem Licht zu erleben. Besucher können in eine Welt der Kreativität, Kunst und zeitgenössischen Ideen eintauchen und den Frühling in einer Stadt begrüßen, die sich durch Licht immer wieder neu erfindet.