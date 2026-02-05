Ordensspitäler im Clinch: 10.000 Mitarbeiter kämpfen um 35-Stunden-Woche

Harte Fronten bei den Ordensspitälern: Während die Gewerkschaft auf Inflationsausgleich und kürzere Arbeitszeiten besteht, bieten die Arbeitgeber nur 3,3 Prozent mehr Gehalt.

Die Verhandlungen zum Kollektivvertrag für rund 10.000 nicht-ärztliche Beschäftigte der Ordensspitäler fanden am Mittwoch in Linz statt. Von 16 bis 19 Uhr trafen Gewerkschaftsvertreter und Arbeitgeberseite im Gesundheitspark der Barmherzigen Schwestern aufeinander. Die Arbeitnehmervertretung beharrt auf ihrer Forderung nach vollständigem Inflationsausgleich sowie einer schrittweisen Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von derzeit 40 auf künftig 35 Stunden bis zum Jahr 2030.

Die Arbeitgeberseite hat laut „Heute“ zuletzt eine Gehaltserhöhung von 3,3 Prozent mit Wirksamkeit ab 1. Juli angeboten. Dieser Vorschlag orientiert sich am Abschluss für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Wie der „ORF“ berichtet, halten die Arbeitgeber die von der Gewerkschaft geforderte Arbeitszeitverkürzung jedoch für nicht umsetzbar.

Demokratische Abstimmung

Eine Mitarbeiterin des Spitals der Barmherzigen Schwestern Linz, Sandra Weilnböck, erklärte gegenüber „Heute“, dass selbst eine Einigung am Verhandlungstisch noch nicht das endgültige Ergebnis bedeuten würde. Zum ersten Mal soll die gesamte Belegschaft per Mehrheitsentscheid über das Verhandlungsergebnis abstimmen.

„Es geht um unseren Kollektivvertrag – deshalb wollen wir als Beschäftigte darüber entscheiden. Wir hoffen auf eine Lösung am Verhandlungstisch, aber wenn es keine Bewegung gibt, sind wir auch sicher wieder bereit zu streiken“, so Weilnböck. Die Stimmabgabe könne ausschließlich in einem persönlichen Gespräch erfolgen, erst danach werde entschieden, ob das Angebot angenommen wird oder weitere Maßnahmen folgen.

Optimistische Signale

Dennoch äußerten sich beide Verhandlungsparteien optimistisch. Die Gesundheitssprecherin der Gewerkschaft Vida, Martina Reischenböck, erklärte: „Ich bin positiv gestimmt, dass auf sachlicher Ebene ein Kompromiss gefunden werden kann.“

Carmen Breitwieser, Geschäftsführerin des Klinikums Wels-Grieskirchen in Oberösterreich, führt die Gespräche auf Arbeitgeberseite. Sie betonte, man strebe eine rasche, faire und tragfähige Lösung an, die gute Arbeitsbedingungen und Stabilität gewährleiste.

Besonders in herausfordernden Zeiten sei der Zusammenhalt von großer Bedeutung, unterstrich Breitwieser.