Stunden nach dem Unglück: Auch zweiter Arbeiter erlag seinen Verletzungen

Zwei Männer steigen in einen Schacht – keiner kommt lebend heraus. Ein Industrieunfall in der Steiermark endet tragisch.

In einem Industriebetrieb in Leoben-Donawitz sind am Dienstag zwei ungarische Arbeiter nach einem Kohlenmonoxid-Austritt ums Leben gekommen. Während der 26-Jährige noch am Unfallort starb, wurde sein 22-jähriger Kollege per Rettungshubschrauber in das LKH Graz transportiert – er erlag seinen Verletzungen am Donnerstag.

Tödliche Revisionsarbeiten

Zum Zeitpunkt des Unglücks, gegen 11.30 Uhr, führten die beiden Männer Revisionsarbeiten in einem unterirdischen Schacht durch. Im Zuge von Schneidearbeiten trat unkontrolliert Kohlenmonoxid aus. Ein Vorarbeiter entdeckte die beiden leblosen Arbeiter und alarmierte umgehend die Rettungskräfte.

Die genauen Umstände des Unglücks sind bislang ungeklärt, die Ermittlungen zum Hergang dauern an.