KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Arbeitsunfall

Stunden nach dem Unglück: Auch zweiter Arbeiter erlag seinen Verletzungen

Stunden nach dem Unglück: Auch zweiter Arbeiter erlag seinen Verletzungen
FOTO: iStock/Spitzt-Foto
1 Min. Lesezeit |

Zwei Männer steigen in einen Schacht – keiner kommt lebend heraus. Ein Industrieunfall in der Steiermark endet tragisch.

In einem Industriebetrieb in Leoben-Donawitz sind am Dienstag zwei ungarische Arbeiter nach einem Kohlenmonoxid-Austritt ums Leben gekommen. Während der 26-Jährige noch am Unfallort starb, wurde sein 22-jähriger Kollege per Rettungshubschrauber in das LKH Graz transportiert – er erlag seinen Verletzungen am Donnerstag.

Tödliche Revisionsarbeiten

Zum Zeitpunkt des Unglücks, gegen 11.30 Uhr, führten die beiden Männer Revisionsarbeiten in einem unterirdischen Schacht durch. Im Zuge von Schneidearbeiten trat unkontrolliert Kohlenmonoxid aus. Ein Vorarbeiter entdeckte die beiden leblosen Arbeiter und alarmierte umgehend die Rettungskräfte.

⇢ Tödliche Falle: Kohlenmonoxid-Drama kostet Arbeiter das Leben

Die genauen Umstände des Unglücks sind bislang ungeklärt, die Ermittlungen zum Hergang dauern an.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Arbeitsunfall
Stunden nach dem Unglück: Auch zweiter Arbeiter erlag seinen Verletzungen
| Klimaurteil
Mega‑Prozess gegen Klima‑Kleber gestartet – erste Aktivisten verurteilt!
| Technikpanne
Eigene KI legt Amazon lahm – Internetservice stundenlang offline!
| Aufwind
Wizz Air‑Boom! Flughafen Tuzla erlebt Luftfahrt‑Comeback
| Preiskampf
Cybertruck-Preissturz! Elon Musk will Kauflaune ankurbeln
MEHR AKTUELLE NEWS