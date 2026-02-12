„Erst der Knall, dann bebte alles“ – Angst im Balkan-Grenzgebiet

Mit einem lauten Knall kündigte sich das Beben an, bevor der Boden in Tetovo erzitterte. Die seismischen Wellen breiteten sich weit in der Region aus.

Ein Erdbeben erschütterte heute die Region um Tetovo in Nordmazedonien. Anwohner berichteten zunächst von einem deutlich hörbaren Knall, bevor sie die Bodenerschütterungen spürten. Das Europäisch-Mediterrane Seismologische Zentrum (EMSC) lokalisierte das Epizentrum etwa 15 Kilometer nördlich von Tetovo und 22 Kilometer östlich von Prizren im Kosovo.

Die seismischen Aktivitäten ereigneten sich in einer vergleichsweise geringen Tiefe von fünf Kilometern.

Regionale Auswirkungen

Die Erschütterungen waren auch in umliegenden Städten der Region deutlich wahrnehmbar. Über mögliche Gebäudeschäden oder Verletzte liegen den Behörden derzeit noch keine gesicherten Informationen vor.

Die zuständigen Stellen haben mit der Bestandsaufnahme begonnen.