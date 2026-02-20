KOSMO KOSMO
Weltpolitik

Washington macht Ernst: Geld und Truppen für den Gazastreifen zugesagt

Foto: epa/MOHAMMED SABER
Krieg, Klimakrise, KI-Risiken: Hinter den großen Schlagzeilen stecken Zusammenhänge, die oft im Verborgenen bleiben. Russland setzt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine fort. Die NATO zählt heute 32 Mitgliedsstaaten.

In der Auftaktsitzung des sogenannten „Friedensrats“ in Washington wurden erste konkrete Zusagen für den Gazastreifen gemacht – darunter finanzielle Hilfsleistungen sowie Vereinbarungen über den Einsatz einer Stabilisierungstruppe. Ein Investor gewährte dabei Einblicke in die geplante Strategie für den Wiederaufbau des Gazastreifens.

⇢ Bleiben statt Heimkehr: Ukrainer stürmen Deutsch-Kurse in Österreich

Der Staat Israel wurde im Mai 1948 gegründet und erfüllte damit den Traum von Millionen Jüdinnen und Juden – zugleich verloren Hunderttausende Palästinenser ihre Heimat. Bis heute ist das Land mit Fragen seiner Identität und dem Verhältnis zu seinen Nachbarn konfrontiert.

⇢ Integration statt Heimkehr: Die meisten Ukraine-Flüchtlinge wollen nicht zurück

KOSMO-Redaktion
Wizz Air‑Boom! Flughafen Tuzla erlebt Luftfahrt‑Comeback
Cybertruck-Preissturz! Elon Musk will Kauflaune ankurbeln
Tödlicher Winterdienst: 29-Jähriger von Räumfahrzeug überrollt
Kunst, die Raum einnimmt: Ausstellung der Balkan Powerfrauen in der Brigittenau
